Crown Sterling nomme son président et directeur juridique





NEWPORT BEACH, Californie, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, leader dans le domaine de la souveraineté des données personnelles et fournisseur du cryptage à sécurité quantique et de la plateforme communautaire décentralisée Orion Messenger, annonce la nomination d'Andrew Lusk au poste de président et directeur juridique.

M. Lusk rejoint l'équipe après avoir travaillé pendant plus de 10 ans en tant que conseiller juridique et en gestion des risques digne de confiance dans les domaines de la finance, des affaires d'entreprise et de l'immobilier. Défenseur et investisseur de la première heure en matière de monnaies numériques et de technologie blockchain, M. Lusk apporte à l'équipe une compréhension approfondie du paysage évolutif de l'industrie, un sens juridique notable, de l'innovation et du leadership.

« Nous sommes ravis qu'Andrew dirige nos opérations quotidiennes en tant que président de Crown Sterling, au moment où nous passons à la phase suivante de nos efforts de commercialisation et de préparation du lancement d'Orion Messenger, notre application chiffrée de bout en bout par voie quantique prévue plus tard cette année », a déclaré Robert Edward Grant, fondateur et PDG de Crown Sterling.

« C'est un honneur de rejoindre Crown Sterling. J'ai été étonné par la convergence de la vision révolutionnaire et des prouesses technologiques dont fait preuve cette équipe internationale et interdisciplinaire. Cette équipe est en train de bâtir quelque chose de révolutionnaire, et il me tarde de jouer mon rôle », a déclaré M. Lusk.

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Leader dans le domaine de la souveraineté des données personnelles et fournisseur de cryptage à sécurité quantique, Crown Sterling autonomise les individus à l'ère de la consolidation, de la monopolisation et de la monétisation non réglementées des données par les Big Tech. En tirant parti du chiffrement de nouvelle génération, de la technologie blockchain et de la transformation numérique décentralisée représentée par Web3, nous nous sommes engagés à offrir aux individus un contrôle total sur leurs données personnelles et à soutenir la protection de la liberté d'expression, d'association et de choix.

Le lancement d'Oriontm Messenger présente une plateforme de communication chiffrée de bout en bout et décentralisée à sécurité quantique comme une solution qui permet aux individus et aux communautés souverains de prospérer. Contrairement aux applications couramment utilisées qui s'appuient sur des protocoles de cryptage vulnérables, des pratiques d'exploration de données et d'autres limitations, Orion est la seule plateforme permettant un vaste chat de groupe crypté et des communications sur les réseaux sociaux dans un environnement non surveillé et non censurable. Rejoignez la liste d'attente d'Orion Messenger .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg

6 juin 2023 à 13:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :