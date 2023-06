LES TRAÎTRES : Karine Vanasse animera, sur Noovo, la téléréalité qui fait sensation à travers le monde





Elle tiendra aussi la barre de l'adaptation pour le Canada anglais THE TRAITORS : CANADA qui sera diffusée à CTV

MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Karine Vanasse fait son entrée sur Noovo à l'animation de la téléréalité de renommée mondiale LES TRAÎTRES, qui sera également adaptée pour le Canada anglais sous le titre de THE TRAITORS : CANADA et diffusée à CTV.

« C'est avec un réel enthousiasme que nous accueillons Karine Vanasse au sein de Bell Média, cette fois-ci en tant qu'animatrice, à la barre d'un concept énigmatique et unique qui a connu beaucoup de succès à l'international. Cette production d'envergure, avec deux plateaux pilotés par la même animatrice et équipe d'artisans, assurera le rayonnement du talent de chez nous à l'échelle nationale, a déclaré Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information chez Bell Média. »

Il est rare de voir une animatrice présenter la même émission sur deux réseaux différents. C'est entre autres ce type d'opportunité unique que Bell Média peut offrir aux artistes québécois. Un rayonnement pancanadien qui met en valeur la richesse culturelle et artistique du Québec afin d'atteindre une audience nationale.

« Je suis très fière de participer aux versions québécoises et canadiennes de ce concept qui fait son arrivée chez nous, a souligné Karine Vanasse. L'équipe autour de la production et le ton rassembleur du jeu m'ont vite convaincue de plonger dans cet univers avec eux! »

Véritable succès à l'international, le concept rassemble 18 étrangers dans un majestueux manoir, qui devront accomplir des missions en groupe afin de remporter des lingots pour leur cagnotte commune qui pourrait atteindre jusqu'à 100 000 $. Cependant, certains d'entre eux seront des traîtres qui tenteront de saboter le groupe et de « tuer » un fidèle chaque soir dans le but d'être les seuls à mettre la main sur le magot. Alors que mensonge rime avec victoire, les traîtres seront-ils démasqués à temps par les fidèles?

Jennifer Askin, vice-présidente principale pour l'Amérique du Nord chez All3Media International, a déclaré : « Je suis ravie qu'on unisse nos forces à celles de notre précieux partenaire, Bell Média, pour les versions canadiennes en français et en anglais de The Traitors. Ce format phénomène mondial a, à maintes reprises, produit des émissions à suspense incontournables pour les auditoires du monde entier, et je suis convaincue que le public de Noovo et celui de CTV seront complètement captivés par cette téléréalité intelligente et addictive. »

Conçu à l'origine aux Pays-Bas par IDTV, une société d'All3Media, le format a été développé avec l'unité créative de RTL et produit par IDTV. All3Media International représente les droits de format pour The Traitors.

C'est la maison de production Entourage, en collaboration avec Bell Média, qui assure l'adaptation du populaire format autant pour CTV que pour Noovo.

