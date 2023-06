Crown Sterling annonce la nomination de son président et chef des affaires juridiques





NEWPORT BEACH, Californie, 6 juin 2023 /CNW/ - Crown Sterling Limited LLC, chef de file en matière de souveraineté des données personnelles et fournisseur de technologies de chiffrement à résistance quantique et de la plateforme communautaire décentralisée Orion Messenger, annonce la nomination d'Andrew Lusk au poste de président et chef des affaires juridiques.

M. Lusk se joint à l'équipe en s'appuyant sur ses plus de 10 ans d'expérience comme conseiller de confiance en droit et en gestion des risques dans les domaines des finances, des affaires générales et de l'immobilier. Un des premiers défenseurs des monnaies numériques et de la technologie de la chaîne de blocs et investisseurs dans le domaine, M. Lusk met à contribution une compréhension approfondie du paysage en évolution de l'industrie, ainsi qu'un sens aigu du droit, de l'innovation et du leadership.

« Nous sommes ravis de confier la direction de nos activités quotidiennes à Andrew à titre de président de Crown Sterling au moment où nous passons à la prochaine étape de nos efforts de commercialisation et de préparation au lancement de notre solution chiffrée de bout en bout sécurisée par voie quantique, Orion Messenger, prévue plus tard cette année. » a déclaré Robert Edward Grant, fondateur et chef de la direction de Crown Sterling.

« Je suis honoré de me joindre à Crown Sterling. J'ai été émerveillé par la combinaison de la vision révolutionnaire et des prouesses technologiques de cette équipe internationale multidisciplinaire. L'entreprise construit quelque chose de révolutionnaire, et je suis impatient de contribuer », a déclaré M. Lusk.

À propos de Crown Sterling Limited LLC

Chef de file en matière de souveraineté des données personnelles et fournisseur de technologies de chiffrement à résistance quantique, Crown Sterling renforce l'autonomie des gens en cette période non réglementée d'unification, de monopolisation et de monétisation des données par les géants du numérique. En tirant parti du chiffrement de nouvelle génération, de la technologie de la chaîne de blocs et de la transformation numérique décentralisée représentée par Web3, nous nous engageons à accorder aux gens un contrôle complet sur leurs données personnelles et à appuyer la protection de la liberté d'expression, de l'assemblage et du choix.

Le lancement d'OrionTM Messenger présente une plateforme de communications chiffrées de bout en bout décentralisée et sécurisée par voie quantique en tant que solution où les personnes et collectivités souveraines peuvent prospérer. Contrairement aux applications couramment utilisées qui s'appuient sur des protocoles de chiffrement vulnérables, des pratiques d'extraction de données et d'autres limites, Orion est la seule plateforme qui favorise les communications et le clavardage de groupe chiffrés sur les médias sociaux de grande taille au sein d'un environnement sans surveillance et à l'abri de la censure. Nous vous invitons à vous joindre à la liste d'attente d'Orion Messenger.

