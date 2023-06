La première université d'IA au monde prouve sa pertinence dans la course mondiale aux talents en IA avec sa deuxième cérémonie de remise des diplômes





ABU DHABI, EAU, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Université Mohamed bin Zayed d'intelligence artificielle (MBZUAI) continue de renforcer la capacité des talents mondiaux en matière d'IA et d'apporter des solutions aux défis urgents dans les domaines de la santé, de l'éducation et du climat, à la suite de sa deuxième cérémonie de remise des diplômes pour la promotion 2023, le 4 juin.

Organisée au Centre énergétique d'Abou Dhabi en présence de Son Altesse le Cheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, de Son Excellence Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, ambassadeur des Émirats arabes unis en Jordanie, et de Son Excellence le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées, président désigné de la COP28 des Émirats arabes unis, la cérémonie de remise des diplômes a été l'occasion pour 59 étudiants d'obtenir un master en vision artificielle (CV) et en apprentissage automatique (ML), et a présenté la toute première promotion d'étudiants en traitement du langage naturel (NLP). Le MBZUAI, la première université de recherche au monde dédiée à l'IA, est actuellement classée au 19e rang mondial dans le domaine de l'IA et dans ces trois domaines clés de spécialisation, selon CSRankings.

S.E. le Dr Sultan Ahmed Al Jaber a déclaré : « L'importance de l'IA est incontestée, c'est pourquoi le MBZUAI continue de repousser les limites de cette technologie grâce à des recherches de pointe, des collaborations stratégiques avec l'industrie et, bien sûr, en donnant à la prochaine génération d'experts en IA les moyens d'agir. Je suis convaincu que la promotion 2023 aura un impact considérable et développera des solutions d'IA tangibles qui aideront à surmonter certains des principaux défis de la société, en particulier dans les domaines du climat, des soins de santé et de l'éducation. »

Eric Xing, président du MBZUAI et professeur universitaire, a commenté : « Nous vivons une période charnière où l'intérêt du grand public se porte sur l'IA ; avec le rythme, l'ampleur et l'ambition de la jeune nation que sont les Émirats arabes unis, ce pays constitue un pôle d'innovation cosmopolite qui attire les plus grands cerveaux du monde dans ce domaine. J'adresse mes félicitations à la promotion 2023 qui entame la prochaine étape de son parcours. »

Parmi les 59 étudiants diplômés, 32 se sont spécialisés en ML, 20 en CV et sept en NLP. La promotion 2023 comptait 25 nationalités, dont la Chine, les Émirats arabes unis, l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, la Hongrie, l'Italie, les États-Unis et la Jordanie, ce qui souligne l'engagement de l'université en faveur d'un environnement d'apprentissage diversifié et inclusif qui attire les meilleurs talents du monde entier.

La promotion 2023 a également publié ou accepté 17 articles académiques dans de grandes conférences et revues de niveau international, notamment la conférence IEEE/CVF sur la vision informatique et la reconnaissance des formes (CVPR 2023), le Journal of Physics Energy et la revue IEEE Access.

À ce jour, 46 % des étudiants de la promotion ont confirmé avoir un emploi, un doctorat ou un stage rémunéré. Des emplois ont été obtenus auprès de sociétés telles que Snapchat UK, la Compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi, la police d'Abou Dhabi, G42 Healthcare et l'Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI)/G42.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2093138/MBZUAI_Class_of_2023.jpg

