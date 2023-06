Veeva Business Consulting s'enrichit de nouveaux services de recherche et développement





Les clients bénéficient de l'expertise, des données et des meilleures pratiques du secteur pour rationaliser le développement des produits

BARCELONE, Espagne, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sommet Veeva R&D et Qualité 2023, Europe ? Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui l'extension de ses services de conseil aux entreprises afin d'aider les entreprises du secteur des sciences de la vie à gagner en rapidité et en efficacité tout au long du cycle de développement de leurs produits. Veeva R&D Business Consulting travaillera en étroite collaboration avec les clients pour appliquer des données industrielles uniques, développer de nouveaux modèles d'exploitation numériques et optimiser l'utilisation de la technologie dans les domaines clinique, réglementaire et de la sécurité.

« Veeva R&D Business Consulting apporte une expertise approfondie des sciences de la vie et des produits pour aider les sociétés biopharmaceutiques tout au long du cycle de vie des produits, a déclaré Dan Rizzo, vice-président de Veeva Business Consulting. En associant la connaissance des produits Veeva, des données uniques et les meilleures pratiques de l'industrie, nous aiderons nos clients à accroître leur efficacité opérationnelle afin d'accélérer la mise au point de nouveaux traitements. »

Veeva R&D Business Consulting fournira des services de conception de processus et de modèles opérationnels, de gouvernance des données et de gestion du changement, ainsi que l'optimisation de Veeva Development Cloud. Ces offres complètent les investissements des clients dans les logiciels et amélioreront les engagements avec d'autres fournisseurs de services pour la planification et l'exécution des efforts de transformation critiques.

Veeva R&D Business Consulting soutient déjà les initiatives cliniques, réglementaires et de sécurité des sociétés biopharmaceutiques internationales. Pour en savoir plus sur Veeva R&D Business Consulting, rendez-vous sur veeva.com/eu/businessconsulting.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Résolument tournée vers l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les collaborateurs, les actionnaires et les secteurs qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le dimanche 30 avril 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

6 juin 2023 à 12:27

