Memgen annonce de nouvelles données cliniques sur MEM-288 dans le CPNPC avancé/métastatique lors de la conférence annuelle ASCO 2023

Memgen, Inc, société de biotechnologie au stade clinique, annonce aujourd'hui des données cliniques actualisées de sa première étude chez l'homme portant sur MEM-288, une thérapie virale oncolytique, chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules réfractaire avancé/métastatique. Le Dr Andreas Saltos, investigateur principal de l'étude au Moffitt Cancer Center, a présenté le poster lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) à Chicago.

Le Dr Saltos a noté que "nous avons examiné les biopsies et les échantillons de sang des patients participant à l'étude et nous avons observé des signes encourageants de la génération d'une réponse immunitaire anti-tumorale. Nous avons démontré que MEM-288 peut fortement réduire les tumeurs et augmenter la réponse immunitaire, même chez les patients atteints de tumeurs de stade 4 et ayant reçu de multiples traitements antérieurs."

Dans cette étude d'escalade de dose de MEM-288, en monothérapie, le recrutement de quatorze patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé/métastatique, réfractaire aux thérapies standard, y compris les anti-PD(L)1, a été complété.

Le critère principal de sécurité de l'étude a été atteint sans toxicité limitant la dose, quel que soit le niveau de dose, et aucun patient n'a arrêté le traitement pour cause de toxicité. Les effets indésirables liés au traitement consistaient principalement en des réactions légères et transitoires au point d'injection et en des symptômes pseudo-grippaux.

Quatre patients ont présenté une réduction significative (de -26% à -54%) des lésions injectées, corrélée à un fort remodelage du microenvironnement tumoral et à l'infiltration de lymphocytes T CD8+, ainsi qu'à une nécrose et une apoptose significatives des cellules tumorales mesurées dans les biopsies de la tumeur.

Une activation immunitaire systémique a été clairement observée chez de nombreux patients, avec une augmentation de l'IFN-gamma chez la majorité des patients ainsi qu'une diversité accrue des clonotypes de lymphocytes T dans les biopsies tumorales et dans le sang périphérique après le traitement par MEM-288.

Deux patients ont obtenu des réponses durables après avoir terminé le traitement au MEM-288 et reçu une chimiothérapie de rattrapage. Tous deux avaient rechuté sous chimio/immunothérapie avant le traitement par MEM-288. L'un des patients a obtenu une réponse complète depuis plus de 9 mois et l'autre une réponse partielle. Mark Cantwell, CSO de Memgen, déclare : "Nous continuons à suivre ces patients et les implications pour élargir les possibilités d'utilisation du MEM-288 en combinaison avec de multiples stratégies thérapeutiques."

Memgen est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des immunothérapies anticancéreuses pouvant sauver la vie des patients. MEM-288, le produit phare de la société contre le cancer, a été développé dans le cadre d'un partenariat de recherche avec le Moffitt Cancer Center de Tampa, en Floride. MEM-288 est un adénovirus oncolytique conçu pour cibler sélectivement les cellules cancéreuses et stimuler le système immunitaire par l'expression de deux activateurs immunitaires uniques et puissants : le ligand CD40 (CD40L), propriété de Memgen, et la puissante cytokine interféron bêta. MEM-288 génère une forte réponse immunitaire systémique anti-tumorale par l'activation des cellules dendritiques après une vaccination intra-tumorale dans de multiples types de tumeurs, comme le montre une étude récemment publiée dans la revue Cancer Immunology Research (Cancer Immunol Res 2023;11:466?85). Memgen prévoit de faire progresser le MEM-288 dans des essais cliniques sur des tumeurs solides, en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle, des chimiothérapies et des thérapies ciblées.

Dans le présent communiqué de presse, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes "Memgen", la "société", les "entreprises", "nous", "notre" et "nos" désignent Memgen, Inc.

