Kymeta commercialise la première antenne à panneau plat pour l'industrie maritime sur le réseau LEO de OneWeb





Kymeta (www.kymetacorp.com), leader mondial des antennes satellite à panneau plat, et OneWeb (oneweb.net), société de communication par satellite en orbite basse (LEO), ont annoncé aujourd'hui que le terminal Peregrine u8 LEO de Kymeta, piloté électroniquement, est désormais disponible sur le marché, devenant ainsi la première antenne à panneau plat à desservir le marché maritime sur le réseau LEO de OneWeb.

Grâce à cette innovation, un nouveau standard de connectivité s'ouvre aux clients maritimes qui ont besoin de performances exceptionnelles et d'une connectivité fiable en mer, là où les réseaux existants n'atteignent souvent pas leur but. Les racines profondes de Kymeta dans le marché maritime remontent au lancement de sa ligne de produits maritimes en 2017 et ont guidé la conception rationalisée du terminal Peregrine u8 LEO, qui est spécialement conçu pour les applications maritimes. En puisant dans la connectivité de niveau entreprise de OneWeb, tous les grands navires - des super yachts aux navires de pêche commerciale et de transport maritime - peuvent désormais se connecter facilement et de manière transparente en mer comme ils le feraient sur terre.

« Nos clients du secteur maritime ont des besoins uniques, qu'il soit question de cybersécurité fiable et d'accès à la maintenance en temps réel ou de connexion au nuage et de diffusion en continu de leur émission préférée. C'est pourquoi nous nous sommes donné pour mission de développer une solution tout aussi unique », a déclaré Walter Berger, Président et co-directeur général de Kymeta. « En tant que fier partenaire de OneWeb, ce jour est passionnant pour Kymeta car il représente la concrétisation de notre engagement commun à mettre sur le marché un terminal LEO de faible puissance et de faible profil, conçu pour élever et moderniser les communications maritimes. »

Carole Plessy, Vice-présidente pour le secteur maritime et l'Europe chez OneWeb, a quant à elle ajouté : « En exploitant la puissance de notre constellation de satellites LEO, le Peregrine u8 de Kymeta permettra une connectivité mobile en mer, sur de multiples appareils, de la même manière que le réseau domestique dans votre salon. Nous sommes ravis de l'étape franchie aujourd'hui dans notre partenariat avec Kymeta, car c'est la preuve de notre leadership collectif dans l'avancement de l'industrie des satellites et la reconnaissance du fait que la connectivité devrait être facilement accessible, indépendamment de l'endroit où vous êtes ou de l'endroit où vous allez. »

Les antennes maritimes traditionnelles sont imposantes, nécessitent une puissance élevée et un matériel situé sous le pont. En revanche, le Peregrine u8 de Kymeta, plat et peu gourmand en énergie, ne nécessite pas d'équipement d'installation spécialisé et peut être installé à bord par deux personnes en quelques heures, au lieu de quelques jours.

Les participants à l'événement Nor-Shipping qui se tiendra à Oslo, en Norvège, du 6 au 8 juin, sont invités à se rendre au stand de OneWeb (numéro de stand B03-14) pour voir le Peregrine u8 en personne et s'entretenir avec un membre de l'équipe de Kymeta.

À propos de Kymeta

Leader du marché des antennes satellite à panneau plat, Kymeta propose des solutions spécifiques pour tout un éventail d'applications professionnelles et militaires, et libère la valeur commerciale de l'espace pour répondre à l'importante demande non satisfaite d'une connectivité universelle à large bande et véritablement mobile de clients dans le monde entier. Sa technologie métasurface innovante, associée à une approche donnant la priorité au logiciel, permet d'offrir la première antenne satellite à panneau plat orientée électroniquement et basée sur des métamatériaux disponible commercialement. Les solutions à bas coût, à faible consommation et à haut débit de Kymeta facilitent la connexion en mouvement ou en stationnaire ? pour n'importe quel véhicule, navire, aéronef ou plateforme fixe ?, permettant à des industries sur terre de transformer leurs opérations en exploitant des capacités dans l'espace.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site kymetacorp.com

About OneWeb

OneWeb : un réseau de communication mondial alimenté par l'espace, permettant la connectivité pour les gouvernements, les entreprises et les communautés. Il met en oeuvre une constellation de satellites en orbite basse (LEO) avec un réseau de stations passerelles mondiales et une gamme de terminaux utilisateurs pour fournir un service de communication abordable, rapide, à large bande passante et à faible latence, connecté à l'avenir de l'IdO et une voie vers la 5G.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.oneweb.world

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2023 à 12:05

