ReadyWise lance un seau de riz et de viande lyophilisés de 80 portions en Europe





Gérez vos urgences et bénéficiez de la force des protéines au quotidien

LONDRES, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- ReadyWise , un important fournisseur de solutions alimentaires d'urgence et d'extérieur, est ravi d'annoncer le lancement de son nouveau produit en Europe, le seau de 80 portions de viande et de riz lyophilisés dont la durée de conservation peut atteindre sept ans.

En tant que produit polyvalent conçu pour s'intégrer à toute alimentation, le seau de 80 portions de viande et de riz lyophilisés est un incontournable pour les personnes et les familles qui accordent la priorité au fait d'être prêtes. Que ce soit face à une inondation, à une panne électrique ou à toute autre urgence, ou simplement si vous cherchez une solution de repas simple pour vos aventures en plein air ou à la maison, être prêt est un choix judicieux.

Les protéines sont en effet cruciales, non seulement en cas d'urgence, mais aussi dans notre vie quotidienne. Elles jouent un rôle vital dans le maintien de la santé et du bien-être en général. La consommation de protéines aide à entretenir et à réparer les muscles, améliore la fonction immunitaire; elle est source d'énergie et aide à l'absorption des nutriments. En y ajoutant simplement de l'eau, ces repas de haute qualité sont prêts en quelques minutes, et vous garantissent un repas satisfaisant et nutritif, même dans des situations difficiles.

Le seau de 80 portions de viande et de riz lyophilisés est livré dans des seaux empilables, plus facile à stocker et à transporter. Les seaux sont équipés d'une poignée Grab-N-Go, qui permet une mobilité sans effort.

Le seau de 80 portions de viande et de riz comprend :

2 x poulet rôti (32 portions au total)

1 assaisonnement saveur poulet rôti

2 x rôti de boeuf (28 portions au total)

1 assaisonnement saveur boeuf rôti

4 x riz (20 portions au total)

Le maintien d'une alimentation équilibrée et variée, même en cas d'urgence, est essentiel pour répondre à vos besoins nutritionnels. Privilégier les aliments riches en protéines peut améliorer votre santé globale et votre résilience en cas d'urgence et au quotidien. Avec le seau de 80 portions de viande et de riz lyophilisés, les personnes et les familles sont sûres d'êtres prêtes et peuvent avoir l'esprit tranquille, sachant qu'elles disposent d'une source de nutrition fiable dans les périodes difficiles.

Pour en savoir plus sur ReadyWise en Europe et ses produits, veuillez consulter https://readywise.co.uk ; https://readywise.co.uk/de ; https://readywise.co.uk/fr .

À propos de ReadyWise : ReadyWise, dont le siège social est à Salt Lake City, dans l'Utah et au Royaume-Uni, est un leader en approvisionnement alimentaire d'urgence et repas de camping. ReadyWise aide ses clients à se préparer en produisant des repas lyophilisés et déshydratés qui peuvent se conserver jusqu'à 25 ans. Pour en savoir plus sur les produits ReadyWise, rendez-vous sur www.readywise.co.uk .

6 juin 2023 à 11:35

