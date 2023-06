Les gouvernements du Canada et des Pays-Bas sont les hôtes conjoints du troisième Forum annuel sur la sécurité aérienne





OTTAWA, ON, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le Canada et ses partenaires étrangers sont unis dans leur engagement continu à améliorer la sécurité du transport aérien au-dessus ou à proximité des zones de conflit depuis les abattages insensés du vol MH17 de Malaysia Airlines par la Russie en juillet 2014 et du vol PS752 d'Ukraine International Airlines par l'Iran en janvier 2020. Ce dernier écrasement a coûté la vie des 176 personnes innocentes à bord, dont 55 personnes de citoyenneté canadienne, 30 personnes avec la résidence permanente et de nombreuses autres personnes ayant des liens avec le Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, en partenariat avec Mark Harbers, le ministre de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau des Pays-Bas, a officiellement inauguré le troisième Forum sur la sécurité aérienne et y a prononcé une allocution. Le Canada et les Pays-Bas sont les hôtes conjoints de cet événement, qui est le seul forum international consacré à l'atténuation des risques liés à l'espace aérien au-dessus ou près des zones de conflit. Il réunit des partenaires experts d'États, d'organisations internationales et du secteur de l'aviation civile.

Le troisième Forum sur la sécurité aérienne comprendra des discussions sur la façon de mieux protéger l'aviation civile des risques liés aux zones de conflit, et ce, de manière plus proactive. Les participants feront également part de leurs points de vue sur les enjeux actuels dans le secteur mondial de l'aviation et sur la voie à suivre pour l'Initiative sur la sécurité aérienne.

Le Forum sur la sécurité aérienne est un élément clé de l'Initiative sur la sécurité aérienne du gouvernement du Canada. L'Initiative, qui a d'abord été annoncée par le premier ministre Justin Trudeau en février 2020, a pour but d'améliorer la sécurité du transport aérien dans le monde entier. Dans le cadre de l'Initiative sur la sécurité aérienne, le Canada s'est engagé à travailler avec des partenaires étrangers pour tenter d'éliminer les lacunes dans la façon dont le secteur de l'aviation civile gère les zones de conflit.

Pendant son allocution, le ministre Alghabra a annoncé que le document de travail du Canada demandant à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) d'accorder la priorité à un examen du Manuel d'évaluation des risques pour les vols d'aéronefs civils au-dessus et à proximité de zones de conflit de l'OACI a reçu un appui unanime à la 41e session de l'Assemblée de l'Organisation. Il a aussi annoncé que le Manuel a été soumis à l'examen officiel de l'OACI en janvier 2023 et que le Secrétariat de l'OACI fera le point sur l'état de l'examen du document au Forum.

« J'étais fier aujourd'hui de participer de façon virtuelle au troisième Forum sur la sécurité aérienne. Je tiens à remercier le gouvernement des Pays-Bas d'avoir accueilli pour la première fois à La Haye le Forum de cette année. Les deux prochains jours nous permettrons de discuter des pratiques exemplaires pour protéger les activités de l'aviation civile, gérer les risques, et assurer la sécurité des passagères et des passagers dans le monde entier. Pour préserver l'avenir de l'aviation civile, nous devons prendre des mesures proactives. Le Canada s'est engagé à l'égard de l'Initiative sur la sécurité aérienne et continuera de collaborer avec l'OACI et la communauté internationale de l'aviation civile pour faire progresser ce travail important. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« C'est un honneur d'accueillir aux Pays-Bas le troisième Forum sur la sécurité aérienne, avec le Canada. Malheureusement, les Pays-Bas ne connaissent que trop bien les risques pour l'aviation civile du survol des zones de conflit depuis l'abattage tragique du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014, qui comptait 196 victimes innocentes néerlandaises à bord. Nous reconnaissons l'importance de la collaboration à l'échelle internationale pour améliorer la sécurité de l'ensemble des passagères et des passagers. Je suis heureux que tant de parties prenantes se soient réunies à La Haye pour discuter de cet enjeu important. »

Mark Harbers

Ministre de l'Infrastructure et de la Gestion de l'eau des Pays-Bas

