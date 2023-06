Quectel dévoile le module ultra-compact FCM360W Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, idéal pour les maisons intelligentes et les cas d'utilisation de l'IdO industriel





Quectel Wireless Solutions, prestataire mondial de solutions IdO, a lancé son dernier module Quectel FCM360W Wi-Fi et Bluetooth, combinant un processeur haute performance avec des capacités Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Doté d'une mémoire de 512 Ko SRAM et de 4 Mo de mémoire flash, le FCM360W est très polyvalent et offre un mélange de puissance de traitement, de mémoire, de connectivité et de sécurité.

Le module intègre des fonctionnalités de sécurité standard telles que les normes de sécurité WPA-PSK, WPA2-PSK et WPA3-PSK et fournit un cryptage AES 128 bits pour une sécurité accrue. Le FCM360W prend en charge de multiples interfaces, notamment UART, SPI, I2C, I2S, ADC et PWM aux côtés de nombreux modes de faible consommation d'énergie et de mécanismes de maintien en vie, ce qui le rend idéal pour les maisons intelligentes et les cas d'utilisation de l'IdO industriel (IIoT).

Le module FCM360W de Quectel se décline en format LCC avec un boîtier ultra-compact de 25,5 mm x 18,0 mm x 3,2 mm, ce qui offre une grande flexibilité aux développeurs. Le module prend en charge plusieurs interfaces sur 19 GPIO, ce qui permet d'établir des connexions SSL multicanaux et de mettre en cache localement de grandes quantités de données. Cela le rend idéal pour les cas d'utilisation tels que les onduleurs photovoltaïques, les batteries de stockage énergétique et d'autres appareils intelligents qui nécessitent une surveillance et un stockage des données à long terme. En outre, le module a une plage de température de fonctionnement de -40°C à +85°C et est livré avec des options d'antenne qui comprennent un connecteur coaxial RF, une broche d'antenne externe ou une antenne PCB.

« Nous ne sommes pas peu fiers de lancer le Quectel FCM360W pour aider à activer une large gamme d'appareils IdO industriels et domestiques intelligents », a déclaré Norbert Muhrer, Président et CSO de Quectel Wireless Solutions. « En réunissant le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 dans un format compact, mais avec un processeur haute performance et une grande mémoire, nous offrons plus de choix et de flexibilité aux développeurs et aux équipementiers. Avec la prise en charge supplémentaire de QuecOpen, de ses puissantes capacités de traitement et de son éventail d'options d'interface, le FCM360W est une excellente option pour les développeurs à la recherche d'un module compact, polyvalent et sécurisé pour leurs appareils IdO », poursuit M. Muhrer.

À propos de Quectel

Quectel se passionne pour un monde plus intelligent, ce qui nous pousse à accélérer l'innovation dans le domaine de l'IdO. Organisation hautement centrée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO soutenu par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le rythme de l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, les antennes, les services et la connectivité IdO.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

