Chatham nomme Jennifer McLellan au poste de directrice générale ISDA et pratiques réglementaires





Chatham Financial, un leader mondial du conseil en gestion des risques financiers et des solutions technologiques, a le plaisir d'annoncer que Jennifer McLellan rejoint la Société en qualité de directrice générale monde Instruments dérivés OTC, ISDA et pratiques réglementaires.

Avant de rejoindre Chatham, Mme McLellan a établi en 2011 une pratique de premier plan pour le cabinet d'avocats Dickson Minto, où elle était responsable des produits dérivés. Elle a conseillé des promoteurs de capital-investissement, leurs investissements de portefeuille, des entreprises cotées et privées au Royaume-Uni, ainsi que divers conseils d'administration et gestionnaires de fonds d'investissement en matière de questions juridiques et réglementaires relatives aux produits dérivés et liées aux utilisateurs finaux.

Mme McLellan apporte à Chatham une connaissance pratique de la gestion d'opérations complexes de fusions et acquisitions transfrontalières, acquise en particulier dans le cadre de certains des plus importantes opérations européennes de LBO. Elle a conseillé à toutes les étapes du cycle de vie des transactions, notamment la diligence, les structures de couverture conditionnelle des transactions, la gestion de taux d'intérêt multibancaires compétitifs et de processus de couverture de change, ainsi que la restructuration financière.

En ce qui concerne les fonds, Jennifer McLellan possède une vaste expérience dans le conseil aux partenariats, aux FIA, Sicav, OPCVM, FPI, hedge funds et fiducies de placement en matière de couverture, de génération de rendement et autres questions plus générales.

« Chatham est sans égal sur le marché en termes d'envergure et de couverture, et j'ai moi-même fait l'expérience de leur approche de premier ordre en matière de service client, a déclaré Mme McLellan. Je suis ravie de me joindre à une équipe de conseillers d'un tel niveau et j'ai hâte d'apporter mes connaissances à Chatham au profit de nos clients. »

« L'équipe de Chatham connaît Jennifer depuis très longtemps et nous sommes ravis qu'elle allie ses forces aux nôtres, a déclaré Jackie Bowie, responsable Europe, Chatham Financial. Nous apprécions l'étendue de son expérience en matière de transactions et son expertise dans les questions réglementaires OTC en constante évolution. Je sais d'ores et déjà tout le profit que nos clients tireront de ses connaissances et de son approche dans ces domaines. »

Jennifer McLellan est diplômée en droit de l'Université d'Édimbourg et de l'Université de Paris XI.

À propos de Chatham Financial

Chatham Financial est la plus grande société indépendante de conseils et de technologies en gestion des risques financiers. Leader des solutions de crédit et d'instruments dérivés, Chatham offre à ses clients un accès à des connaissances approfondies, à des outils innovants et à une équipe incomparable de plus de 600 collaborateurs pour les aider à atténuer les risques liés à leur exposition aux taux d'intérêt, aux taux de change et aux matières premières. Fondée en 1991, Chatham sert plus de 3 500 entreprises actives dans un large éventail de secteurs, gère annuellement plus de 1 000 milliards USD de transactions et aide chaque jour les entreprises à maximiser leur valeur sur les marchés des capitaux. Pour plus d'informations, visiter le site Web chathamfinancial.com.

6 juin 2023 à 10:30

