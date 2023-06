KLDiscovery étend son programme de franchise au marché eDiscovery européen pour créer des opportunités entrepreneuriales immédiates au Royaume-Uni





KLDiscovery Inc. (« KLDiscovery » ou « KLD » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que la société, par l'intermédiaire de sa filiale, offre désormais des possibilités de franchise sur le marché eDiscovery britannique. En tant que fournisseur leader de solutions mondiales de gestion des données, de gouvernance de l'information, d'eDiscovery et de services de conseil, KLDiscovery dispose d'un modèle d'affaires éprouvé qui tire parti d'une présence mondiale, d'une technologie de bout en bout couvrant l'ensemble du modèle EDRM, d'un service client 24X7X365 et d'une culture d'entreprise exceptionnellement forte pour aider ses clients à naviguer dans tous leurs engagements juridiques, réglementaires et de réponse aux cyberincidents. Après des investissements importants dans la technologie, les systèmes d'affaires et les processus reproductibles et évolutifs, la société a créé un point d'entrée pour les entrepreneurs qualifiés et les entreprises des secteurs connexes afin de tirer immédiatement parti des systèmes et du modèle économique éprouvés de la société pour accroître leur présence eDiscovery.

« Je suis ravi à l'idée d'étendre notre activité de franchise au Royaume-Uni », déclare Chris Weiler, CEO, KLDiscovery. « Tout comme nous le voyons aux États-Unis, les entrepreneurs en série et les entreprises connexes font face au même défi lié aux importantes dépenses logicielles, de sécurité et opérationnelles nécessaires à l'exploitation d'une activité eDiscovery et à l'accroissement des parts de marché. Le programme de franchise de KLD permet de relever ces défis en donnant à nos franchisés la plateforme idéale pour construire et développer une activité eDiscovery florissante. »

« Au Royaume-Uni, le marché eDiscovery attendait ce type d'opportunité de développement commercial innovant », ajoute Jill Wickenden, vice-présidente des ventes de technologies juridiques pour l'EMEA, KLD. « Nos systèmes commerciaux optimisés et notre pile technologique complète, y compris l'écosystème Nebula, Client Portal et Ready Suite, ainsi qu'une gamme d'autres services sur l'ensemble du modèle EDRM, ont contribué à notre succès dans la croissance de notre pratique eDiscovery européenne. Je suis convaincue que les franchisés KLD basés au Royaume-Uni pourront également utiliser notre plateforme pour offrir à leurs clients une expérience de classe mondiale. »

Le programme de franchise de KLD ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs individuels. Les entreprises qui cherchent à diversifier leurs offres de services et à ajouter une pratique eDiscovery à leur activité existante sont également invitées à participer.

« Dans le cadre de mes fonctions dans des entreprises connexes, comme la forensique informatique, la numérisation et la reprographie, la réponse aux cyberincidents et la traduction linguistique, je sais que de nombreuses personnes ont la possibilité de se présenter à des postes eDiscovery au sein de leurs comptes existants, mais elles n'ont pas les capacités et l'expertise nécessaires pour le faire », déclare Julian Sheppard, vice-président, Global Forensic Services et opérations EMEA. « En apportant le programme de franchise de KLD au Royaume-Uni, nous élargissons le champ des possibles pour ces entreprises et leur donnons l'occasion de saisir les opportunités de revenus qu'elles refusaient jusqu'à présent via un modèle d'affaires à faible coût, à distance ou au bureau, que les franchisés opérationnalisent très rapidement. »

Pour de plus amples renseignements sur le programme de franchise de KLD, rendez-vous sur https://www.kldiscovery.com/franchise.

À propos de KLDiscovery

KLDiscovery fournit des services technologiques et des logiciels pour aider les cabinets d'avocats, les entreprises et les agences gouvernementales à résoudre les problèmes complexes liés aux données. Avec 25 sites répartis dans 16 pays, KLDiscovery est un leader mondial dans la fourniture de solutions de gestion des données, de gouvernance informationnelle et eDiscovery de premier ordre pour répondre aux besoins de ses clients en matière de contentieux, de conformité réglementaire et d'enquête interne. Au service des organisations depuis plus de 30 ans, KLDiscovery propose des services de collecte de données et d'investigation médico-légale, d'évaluation précoce des cas, de traitement des données, de logiciels d'application et d'hébergement de données pour l'examen de documents en ligne, ainsi que des services gérés d'examen de documents. En outre, par l'intermédiaire de son entreprise mondiale de gestion de données Ontrack, KLDiscovery propose des services de récupération de données, de reprise après sinistre, d'extraction et de restauration d'e-mails, de destruction de données et de gestion des bandes de premier ordre. KLDiscovery a été reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord par Inc. Magazine (Inc. 5000) et Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500), et son PDG Chris Weiler a été nommé Ernst & Young Entrepreneur of the Yeartm 2014. KLDiscovery est un partenaire certifié Relativity et maintient des centres de données certifiés ISO/IEC 27001 dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kldiscovery.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :