SmartStream lance sa dernière solution permettant d'intégrer plus rapidement les soldes de trésorerie grâce à l'IA





SmartStream, le fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM®), annonce aujourd'hui le lancement de la dernière version de SmartStream Air, dotée d'une nouvelle fonctionnalité d'IA permettant d'intégrer plus rapidement et plus précisément les soldes de trésorerie, tout en améliorant encore les rapprochements de caisse. Une nouvelle équipe de développement a été mise sur pied pour installer la nouvelle fonctionnalité en partenariat avec les clients.

Une gestion incorrecte des soldes et/ou des positions de trésorerie peut éventuellement entraîner des erreurs, des pertes financières et même des sanctions réglementaires. L'USP clé de SmartStream Air version 8 est l'intégration rapide et aisée des soldes de trésorerie. Cette dernière solution continue d'exploiter sa technologie basée sur l'IA et ses capacités de gestion des exceptions qui permettent aux utilisateurs de gérer leurs soldes de trésorerie instantanément et en toute confiance. Pour nos clients actuels, c'est un excellent « plus » qui leur offre un avantage concurrentiel en s'imposant par rapport aux autres systèmes lents, coûteux et inefficaces.

Jethro MacDonald, responsable Gestion des produits ? IA et apprentissage automatique, SmartStream, déclare : « Pour être certains que nous avions réalisé la bonne amélioration, nous avons engagé une équipe de chercheurs UX (spécialistes en expérience utilisateur) pour nous assurer que nous allions fournir ce que le marché demande actuellement. La nouvelle fonctionnalité a été testée auprès de quelques clients et les résultats ont montré qu'en plus de leur offrir une solution de bout en bout avec un temps de mise en oeuvre rapide, elle leur permet de prendre des décisions en toute confiance. Cette version améliorée, qui s'appuie sur une technologie basée sur l'IA dans le cloud, représente un ajout puissant à notre solution SmartStream Air ».

Fin

À propos de SmartStream

SmartStream est un chef de file reconnu dans le domaine des solutions pour la gestion des transactions financières permettant aux entreprises de mieux contrôler leurs opérations, de réduire leurs coûts, de créer de nouvelles sources de revenus, d'atténuer les risques et de se conformer rigoureusement aux réglementations.

Soutenant ses clients dans leurs stratégies de transformation numérique, SmartStream offre toute une gamme de solutions de gestion du cycle de vie des transactions, avec des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique intégrées pouvant être déployées dans le cloud ou sous forme d'infogérance.

En conséquence, plus de 2 000 clients, dont les 100 premières banques mondiales, ont recours aux solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM®) de SmartStream pour accroître l'efficacité de leurs activités.

www.smartstream-stp.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 juin 2023 à 09:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :