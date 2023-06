Une étude de Discover® Global Network révèle que 93 % des sociétés de technologie financière mondiales dépendent davantage des réseaux de paiement compte tenu de l'environnement économique actuel





Aujourd'hui, Discover a partagé une partie de la troisième édition annuelle de l'état de la Fintech State of the Union, l'étude la plus complète du genre dans l'industrie, offrant des perspectives mondiales des consommateurs, des fournisseurs de technologies financières et des investisseurs en capital-risque. L'étude de recherche commandée par Discover Global Network avec 451 Research de S&P Global Market Intelligence a sondé les sociétés de technologie financière mondiales afin d'identifier les tendances émergentes en matière de paiements numériques qui façonnent l'écosystème de la technologie financière.

La dépendance aux réseaux de paiement est forte pour les sociétés de technologie financière

Selon l'étude, les sociétés de technologie financière dépendent des réseaux de paiement, 93 % d'entre elles affirmant que l'environnement économique actuel a accru la dépendance de leur entreprise aux réseaux de paiement. Les sociétés de technologie financière recherchent des partenaires de paiement flexibles (44 %) et innovants (44 %). Elles affirment également qu'elles bénéficient le plus des réseaux de paiement grâce aux investissements financiers (42 %), à l'accès aux clients (38 %) et au déploiement de la technologie (38 %).

« En tant que réseau de paiement, il est passionnant de voir à la fois les sociétés de technologie financière et les investisseurs en capital-risque s'appuyer sur des partenariats avec des réseaux pour fournir de nouvelles expériences de paiement transparentes à leur public », déclare Matt Sloan, responsable du développement commercial chez Discover. « En nous associant, nous pouvons travailler pour trouver des solutions et améliorer l'écosystème des paiements. »

Les sociétés de technologie financière et les investisseurs en capital-risque sont prêts pour la croissance

Selon les principales conclusions de l'étude, les sociétés de technologie financière se préparent à la croissance par rapport aux années précédentes, 34 % des personnes interrogées anticipant une « croissance significative » et 43 % anticipant une « croissance modérée » en 2023. En outre, 55 % des investisseurs en capital-risque affirment que les perspectives de croissance du secteur technologique au cours des cinq prochaines années sont très solides et 47 % disent la même chose pour la technologie financière.

Alors que le secteur continue d'innover, les sociétés de technologie financière réfléchissent à l'impact des technologies émergentes sur leur activité : 91 % des personnes interrogées pensent que les paiements en temps réel sont pertinents et 85 % pensent que l'open banking est pertinent.

Les sociétés de technologie financière se concentrent sur un certain nombre de technologies de paiement différentes

En ce qui concerne les cas d'utilisation de paiement, l'étude a révélé que les sociétés de technologie financière continuent de trouver de la pertinence dans différentes technologies qui s'étendent à la fois aux consommateurs et aux publics B2B. La sécurité des données de paiement (90 %), l'acceptation des paiements (89 %) et les paiements sans contact (85 %) sont extrêmement importants, la majorité des personnes interrogées considérant ces cas d'utilisation de paiement comme pertinents pour leur entreprise. De plus, les sociétés de technologie financière trouvent des cas d'utilisation B2B pour l'automatisation (87 %), les cartes numériques ou virtuelles (86 %) et la paie (84 %) pertinents pour leur entreprise.

« C'est un moment intéressant pour les sociétés de technologie financière et l'étude de cette année1 a révélé qu'elles sont plus confiantes que jamais dans leur potentiel de croissance », déclare Jordan McKee, directeur de la recherche et du conseil en paiements chez 451 Research. « À mesure que les sociétés de technologie financière adoptent les technologies émergentes et s'associent stratégiquement aux réseaux de paiement, l'industrie deviendra plus forte et créera une expérience meilleure et plus transparente pour les clients du monde entier. »

« L'écosystème mondial de la technologie financière continue de s'étendre et de se diversifier face aux défis macroéconomiques », déclare Matt Sloan. « Afin d'aider les organisations à atteindre leur véritable potentiel, Discover Global Network s'engage à être un partenaire de confiance pour les sociétés de technologie financière, en aidant à étendre leur portée mondiale grâce à notre ensemble unique de capacités et de solutions de paiement. »

Matt Sloan de Discover Global Network et Jordan McKee de 451 seront au salon Money20/20 Europe à Amsterdam pour partager plus en détail l'état de la Fintech State of the Union . Tous deux prendront la parole lors de la conférence du mardi 6 juin à 12h50 sur l'Horizon Stage. Assurez-vous de visiter le stand n° A105 dans le Hall 1 pour réseauter et en savoir plus sur le travail effectué au sein de Discover Global Network.

Pour aller plus loin dans ces résultats, rejoignez Discover et 451 Research pour un webinaire à venir lors duquel Jordan McKee de 451 Research et des représentants de Discover discuteront de l'évolution de l'écosystème de la technologie financière dans la région EMEA et fourniront une perspective sur l'espace de paiement émergent. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l'événement.

À propos de l'enquête

Une enquête mondiale auprès de 5 004 consommateurs, 852 fournisseurs de technologies financières dans les rôles de vice-président, de cadres et de fondateur, et 83 investisseurs en capital-risque interrogés dans les rôles de directeur et de partenaire, a été commandée par Discover Global Network et menée par 451 Research, qui fait partie de S&P Global Market Intelligence, un cabinet de recherche indépendant, aux 1er et 2e trimestres 2023. Les marchés étudiés comprennent le Brésil, le Canada, la Chine/Hong Kong, l'Allemagne, l'Inde, le Mexique, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

À propos de Discover

Discover Financial Services (NYSE: DFS) est une société de services bancaires et de paiement numériques avec l'une des marques les plus reconnues dans les services financiers américains. Depuis sa création en 1986, la société est devenue l'un des plus grands émetteurs de cartes aux États-Unis. La société émet la carte Discover®, le pionnier américain des récompenses en espèces, et propose des prêts étudiants privés, des prêts personnels, des prêts immobiliers, des comptes chèques et d'épargne et des certificats de dépôt par le biais de son activité bancaire. Elle exploite le réseau mondial Discover® composé de Discover Network, avec des millions de commerçants et de points d'accès aux espèces ; PULSE®, l'un des principaux réseaux de guichets automatiques/de débit du pays ; et Diners Club International®, un réseau mondial de paiement accepté dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.discover.com/company.

