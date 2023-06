Feux au Québec : le SCFP salue les nombreux efforts





MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le SCFP-Québec salue toutes ces personnes qui se donnent à fond pour éteindre les brasiers qui accablent les citoyennes et citoyens vivant dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie et de la Côte-Nord.

Certes, le SCFP-Québec lève son chapeau aux pompiers et pompières et services d'urgence qui sont à pied d'oeuvre, mais aussi à l'ensemble des employé(e)s municipaux(ales), aux cols bleus et cols blancs qui travaillent sans relâche pour combattre les incendies ou aider les personnes qui ont été sommées d'évacuer les municipalités touchées. Mais il ne veut surtout pas oublier les travailleuses et travailleurs d'Hydro-Québec, lesquel(le)s sont continuellement sur un pied d'alerte, ainsi que tout le personnel dédié aux services essentiels devant sortir à l'extérieur malgré la piètre qualité de l'air.

« Le SCFP a beaucoup de membres dans ces régions engagés dans les efforts pour stopper les incendies et assister les résident(e)s. Plusieurs de celles et ceux qui interviennent actuellement sur le terrain sont également des sinistré(e)s, ce qui rend leur dévouement encore plus impressionnant », de dire

Frédéric Brisson, secrétaire général du SCFP.

« La situation dramatique que l'on observe aujourd'hui nous rappelle à quel point les changements climatiques frappent fort et qu'ils affectent déjà nos vies. Les gouvernements ne peuvent plus rester les bras croisés, ils doivent agir et ça implique aussi un soutien adéquat aux Villes et à leur personnel afin d'adapter nos municipalités face aux défis à relever », de conclure Frédéric Brisson.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

6 juin 2023 à 09:07

