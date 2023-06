Aera Technology déploie sa plateforme de Decision Intelligence chez Colgate-Palmolive





Aera Technology, société spécialisée dans la Decision Intelligence, annonce aujourd'hui que Colgate-Palmolive Company s'associe à Aera pour automatiser les prises de décisions complexes de sa division Hill's Pet Nutrition, qui connaît une croissance rapide. Cette collaboration vise à atteindre une meilleure productivité et un meilleur niveau de service.

Colgate-Palmolive utilisera la Aera Decision Cloudtm pour optimiser les décisions de déploiement de produits dans son réseau d'usines Hill's Science Diet et Hill's Prescription Diet, ainsi que dans ses centres de distribution.

La technologie Decision Intelligence d'Aera, appliquée déjà dans trois usines de Hill's, permet de prendre des décisions dynamiques en matière de déploiement des stocks. Ces décisions numériques prennent en compte, à un niveau fin, les priorités des clients, la demande prévue et le stock de sécurité pour une allocation optimale des produits qui maximise la satisfaction de la demande et le niveau de service.

« Renforcer davantage les niveaux de service que nous fournissons à nos clients est une priorité absolue chez Hill's et dans toutes nos entreprises », a déclaré Bawana Radhakrishnan, Worldwide Director, Global Supply Chain Digital Transformation, chez Colgate-Palmolive. « En collaboration avec les équipes Aera, nous réinventons nos processus de prise de décision pour maximiser la valeur dans l'ensemble de notre entreprise Hill's, et nous prévoyons d'étendre notre utilisation de la Decision Intelligence chez Colgate-Palmolive. »

Le recours à la plateforme Aera Decision Cloud et à ses Aera Skillstm - des décisions personnalisées et numérisées qui offrent la possibilité de comprendre, de recommander, d'agir et d'apprendre pour un ensemble de problèmes commerciaux - permet de:

Assurer une source unique de vérité à travers de multiples sources de données relatives aux prévisions, à la demande et aux stocks de sécurité, afin de soutenir, numériser et automatiser la prise de décision.

Déterminer les meilleures décisions pour l'allocation des produits dans son réseau d'usines et de centres de mélange et de distribution afin de maximiser la valeur

Optimiser les décisions pour savoir où expédier les produits en différenciant et en segmentant les types de demande et en donnant la priorité à la demande des clients et des stocks de sécurité

« Le niveau elevé d'engagement et de collaboration entre les équipes Colgate-Palmolive et Aera a été passionnant à observer », a déclaré Fred Laluyaux, Président & CEO d'Aera Technology. « Grâce au parcours d'apprentissage rapide de Colgate-Palmolive et à l'adoption de capacités en self-service, l'entreprise a déjà obtenu des résultats positifs. Nous sommes impatients d'observer des résultats encore plus extraordinaires dans le futur. »

À propos d'Aera Technology

Aera Technology est la société de Decision Intelligence. La plateforme Cloud permet de numériser, accélérer et automatiser la prise de décision et son exécution. Elle s'intègre aux systèmes existants pour prendre et exécuter des décisions en temps réel. À l'ère du digital, Aera aide les entreprises du monde entier à transformer leur façon de réagir à un environnement en constante évolution. Pour plus d'informations, visitez www.aeratechnology.com.

6 juin 2023 à 09:10

