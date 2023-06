Optimove nomme Stephan Dietrich, pionnier du SaaS et des technologies marketing, à son conseil d'administration





Entrepreneur en série, co-fondateur de Neolane et ancien Directeur Général d'Adobe Campaign, Stephan Dietrich apporte à Optimove son expertise en matière de technologie SaaS, de commercialisation et d'expansion internationale.

PARIS, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Optimove, la plateforme marketing orientée client, annonce aujourd'hui la nomination de Stephan Dietrich en tant que membre indépendant et non exécutif de son conseil d'administration.

Co-fondateur de Neolane en 2001, il a été l'un des visionnaires et pionniers du secteur des logiciels SaaS appliqués à l'optimisation du marketing client. En charge du développement international de Neolane qui a conduit à son acquisition par Adobe pour $600M en 2013, M. Dietrich a ensuite occupé le poste de Directeur Général de la division Adobe Campaign. Sous sa direction, le chiffre d'affaires d'Adobe Campaign a plus que quadruplé en près de 5 ans. Il vit à Boston depuis 2007 et est conférencier à Harvard Business School et à MIT Sloan School of Management. Il est également président du SaaS Club de French Founders et un investisseur indépendant actif dans des sociétés SaaS telles que 360Learning, Akeneo, Bluekango, Lucca, Platform.sh, Toucan Toco, Vade, YouSign...

"Nous sommes ravis d'accueillir Stephan au sein de notre conseil d'administration alors même qu'Optimove est en train de vivre une formidable accélération", a déclaré Pini Yakuel, PDG d'Optimove. "Stephan est un dirigeant chevronné de l'industrie doté d'une expertise rare et près de 30 ans d'expérience à la tête d'entreprises SaaS à succès. Son bagage en tant que leader, conseiller et membre de conseils d'administration outre-Atlantique est impressionnant. Et par ailleurs, son expérience dans le développement d'entreprises SaaS, depuis leur création jusqu'à leur valorisation à plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires est véritablement inégalée. Nous sommes impatients de tirer parti de ses connaissances et de son expérience internationale pour guider Optimove dans sa prochaine étape d'hyper-croissance en Europe, en Amérique du Nord et en Asie".

"Optimove a construit une plateforme unique en son genre et assortie d'une incroyable vision sur la façon d'appliquer concrètement l'IA à des fins d'automatisation et d'orchestration des parcours client", a déclaré M. Dietrich. "Je suis ravi de m'associer à Pini et à leur talentueuse équipe de direction qui ont une obsession analytique afin de générer une valeur tangible pour leurs clients finaux. Je suis impressionné par la qualité et la discipline de cette équipe qui a su développer Optimove de manière significative et très efficace. Nous partageons les mêmes valeurs, à savoir construire une entreprise durable et rentable, ce qui, dans le cas présent, est une réussite exceptionnelle compte tenu des conditions actuelles du marché", conclut M. Dietrich.

La nomination de Stephan Dietrich au conseil d'administration d'Optimove fait suite à une croissance continue et à une forte dynamique au cours des derniers mois. En juillet 2022, la société a annoncé l'acquisition de Graphyte, une plateforme cloud de personnalisation créée pour l'industrie des paris sportifs et de l'iGaming. En mars 2022, Optimove a acquis Kumulos, une solution de marketing mobile personnalisé, suite à un investissement de 75 millions de dollars en septembre 2021 mené par Summit Partners.

A propos d'Optimove

Optimove est la première plateforme de marketing centrée sur le client. Ses solutions garantissent que le marketing commence toujours par le client plutôt que par une campagne ou un produit. Il a été prouvé que le marketing centré sur le client apporte aux marques une augmentation moyenne de 33 % de la valeur à vie des clients.

Il s'agit de la seule plateforme de marketing orientée client basée sur la combinaison de a) données clients historiques, en temps réel et prédictives, b) l'orchestration de l'expérience multicanal basée sur l'IA et c) l'attribution multi-touch statistiquement crédible de chaque action marketing.

Optimove fournit des solutions spécifiques à l'industrie et aux cas d'utilisation à des centaines de grandes marques de consommation, dont Dollar Shave Club, BetMGM, SodaStream, Pennsylvania Lottery, Papa John's, bet365 et Staples.

Pour plus d'informations, visitez Optimove.com.

