adMare BioInnovations lance l'Institut adMare

MONTRÉAL (QC), TORONTO (ON) et VANCOUVER (BC), le 6 juin 2023 /CNW/ - adMare BioInnovations, un chef de file du secteur des sciences de la vie au Canada, a le plaisir d'annoncer le lancement de l'Institut adMare, une nouvelle voix ayant pour objectif de faire progresser les sciences de la vie et les politiques publiques connexes au Canada. L'annonce a été faite aujourd'hui lors de la prestigieuse conférence internationale BIO à Boston.

L'Institut adMare se concentre sur les défis actuels et émergents en matière de politiques de santé et de sciences de la vie, auxquels sont confrontés les Canadiens et leurs gouvernements. Grâce à un engagement en faveur d'une analyse impartiale, équilibrée et fondée sur des données, l'Institut adMare offrira un aperçu du secteur et des différents intervenants au Canada. L'Institut adMare examinera les questions urgentes de politiques publiques en matière de santé et des sciences de la vie, encourageant des discussions objectives et approfondies.

Gordon C. McCauley, président et chef de la direction chez adMare BioInnovations, a déclaré : « Le Canada a une occasion extraordinaire de devenir véritablement un chef de file mondial dans le secteur des sciences de la vie. Pour saisir cette occasion, nous devons être clairs sur les données et les faits à la base, et avoir un dialogue franc sur les questions de politiques publiques. Le premier document de travail de l'Institut adMare, qui sera publié cet été, examinera la littérature et les données du monde entier sur les écosystèmes d'innovation, leurs composantes et le rôle des sociétés pivots en leur sein, et recommandera une définition de la notion de « sociétés pivots » dans le contexte canadien ».

En s'appuyant sur son réseau de partenaires nationaux et une équipe de plus de 150 professionnels expérimentés du secteur des sciences de la vie à travers le Canada, adMare BioInnovations est bien placé pour collecter et publier ces données sur l'écosystème des sciences de la vie.

L'Institut adMare contribuera objectivement à la réalisation de la vision d'adMare de positionner les sciences de la vie canadiennes en tant que leaders mondiaux. adMare réalise cette vision grâce à sa mission en trois piliers :

Développer des entreprises : traduire les recherches universitaires de pointe en entreprises canadiennes d'envergure et aider les entreprises existantes à se développer; Développer des écosystèmes : fournir une infrastructure, une expertise et un soutien pour favoriser la croissance de l'écosystème; Développer les talents : former la prochaine génération de personnel hautement qualifié pour stimuler la croissance des entreprises biotechnologiques canadiennes en tant qu'entreprises phares dans les sciences de la vie.

L'institut adMare rassemblera des partenaires diversifiés et agira en tant qu'expert fiable et impartial pour les différents paliers gouvernementaux et pour les principaux intervenants de l'écosystème des sciences de la vie au Canada.

À propos d'adMare BioInnovations :

Avec une multitude de découvertes scientifiques concurrentielles sur la scène mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela se concrétise, chez adMare BioInnovations, nous utilisons notre expertise scientifique, notre savoir-faire commercial, notre infrastructure de recherche et développement spécialisée, ainsi que des capitaux de démarrage afin de mettre sur pied de solides entreprises du secteur des sciences de la vie, créer des écosystèmes robustes et développer des talents adaptés aux besoins de l'industrie. Nous réinvestissons également nos revenus dans l'industrie canadienne afin d'en assurer la pérennité. adMare a 29 sociétés en portefeuille qui ont attiré jusqu'à maintenant plus de 2,3 milliard de dollars en investissements, ont une valeur combinée de 4 milliards de dollars, et emploient plus de 1000 Canadiens et Canadiennes. Pour en savoir plus, visitez admarebio.com.

