Lait's Go invite tout le pays à deviner sa nouvelle Saveur Mystère pour courir la chance de gagner un voyage mystère d'une valeur de 10 000 $





Les adeptes de lait sont invité.e.s à résoudre le mystère de la nouvelle Saveur Mystère Lait's Go offerte en édition limitée. La marque #1 de lait en bouteille au pays publiera de nouveaux indices chaque mois pour aider la communauté à remporter un voyage vers une destination mystère.

TORONTO, le 6 juin 2023 /CNW/ - En septembre prochain, Lait's Go dévoilera sa nouvelle saveur en édition limitée, laissant le mystère planer tout au long de l'été.

Connue pour ses saveurs populaires comme chocolat, fraise et banane, la marque #1 de lait en bouteille et de lait frappé au pays offre la chance de remporter un voyage mystère d'une valeur de 10 000 $ à ceux et celles qui parviendront à deviner la Saveur Mystère. Cette nouvelle saveur Lait's Go est offerte dès maintenant et le sera durant tout l'été chez votre épicier le plus proche.

« Nous sommes heureux que notre gamme de laits et de laits frappés tant appréciés s'enrichisse d'une autre délicieuse saveur », déclare Tina Galluccio, Chef principal marketing chez Saputo pour la marque Lait's Go. « On espère que la communauté y goûtera pendant qu'elle sera sur le marché et qu'elle mettra ses papilles au défi tout au long de l'été ».

Pour tenter de deviner la saveur, rendez-vous sur www.laitsgo.com/fr-ca/saveur-mystere .

Le concours est ouvert à tous.tes les résident.e.s du Canada. Restez à l'affût, des indices seront publiés le 12 juin, le 10 juillet et le 14 août. Le concours prend fin le 25 septembre 2023 à 8 h 00 (HE) et le nom de la personne gagnante sera annoncé le même jour à 12 h 00 (HE).

Dans le cadre du concours, Lait's Go pousse le mystère un peu plus loin en organisant en juin, à Toronto, un jeu d'évasion éphémère.

Ouverte au public, l'expérience The Mystery Escape invite les participant.e.s à mettre leurs papilles gustatives et leur odorat à l'épreuve. À la fin du jeu, il leur sera possible de poser des questions pour essayer de deviner la Saveur Mystère et participer au tirage au sort du voyage mystère. La personne gagnante sera annoncée le 25 septembre 2023.

Le jeu d'évasion se déroule du 9 au 11 juin au Centre Eaton du centre-ville de Toronto, pendant les heures d'ouverture habituelles du centre commercial.

La nouvelle saveur Lait's Go existe en format 310 ml et est offerte partout au Canada.

Pour les éléments visuels, veuillez consulter la trousse média en cliquant ici .

À propos de Saputo

Lait's Go, filiale de Saputo, est l'une des principales marques de lait en bouteille au Canada. Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait de consommation, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture et des ingrédients laitiers. En plus de se trouver parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, Saputo est un chef de file dans la fabrication de fromage et la transformation de lait de consommation et de crème au Canada.

6 juin 2023 à 08:59

