La perfection en matière de cadeaux de première qualité : les barres Dairy Milk gravées au laser en édition limitée de Cadbury se sont écoulées en moins de deux semaines





LONDRES, 6 juin 2023 /CNW/ -- Cadbury crée l'avenir des cadeaux de première qualité pour les voyageurs avec le lancement limité de 1 000 barres de chocolat Dairy Milk de 180 g gravées au laser. Ce lancement révolutionnaire souligne la première fois que Mondelez World Travel Retail et Cadbury présentent des barres Dairy Milk de Cadbury faisant appel à la technologie de gravure au laser, qui crée des images détaillées et complexes sur le chocolat. Dans le cadre d'une campagne exclusive à l'aéroport de Heathrow, Cadbury propose aux voyageurs une expérience immersive au moyen d'une activation des éléments interactifs qui mettent en valeur le patrimoine britannique de la marque, avec une exposition spectaculaire d'icônes et de monuments visant à rendre hommage à la culture et à l'histoire des pionniers britanniques. La campagne, qui a clairement attiré l'attention des voyageurs, a suscité beaucoup d'enthousiasme, de sorte que les 1 000 barres ont été vendues dans les deux semaines suivant leur lancement.

Consultez la version complète du communiqué multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/9175951-cadbury-limited-edition-dairy-milk-laser-engraved-bars/

La barre est logée dans une superbe boîte mauve de Cadbury avec des détails dorés gravés en relief mettant en vedette des images britanniques emblématiques, reflétant le patrimoine britannique dont Cadbury fait fièrement partie. Les voyageurs peuvent profiter d'une expérience de déballage unique et obtenir un certificat qui confirme l'authenticité de la barre tout en ajoutant une aura d'exclusivité à l'expérience. La gravure au laser incorpore des images bien-aimées qui représentent le rôle de pionnière de Londres dans le façonnement de la culture, de l'histoire et de l'innovation, tout en présentant un panorama des sites les plus populaires de la ville, dont Big Ben et le pont de Londres.

Le soutien à l'activation à Heathrow, qui met également en valeur le nouveau sachet de 520 g de Cadbury exclusif à la Grande-Bretagne, continuera de ravir les voyageurs jusqu'à la fin de mai. En alliant emballage luxueux, chocolat délicieux et exclusivité, Cadbury entre dans une nouvelle ère de cadeaux de première qualité, offrant un aperçu unique de ce que l'avenir réserve à l'innovation numérique et de la façon dont la marque de chocolat britannique fera progresser les occasions pour les voyageurs qui souhaitent offrir un cadeau.

À propos de Mondel?z International

Mondel?z International, Inc. (Nasdaq : MDLZ) permet aux gens dans plus de 150 pays autour du monde de profiter d'une collation de la bonne façon. Avec un revenu net d'environ 31 milliards de dollars en 2022, MDLZ est à l'avant-garde en matière de collation avec des marques emblématiques locales et mondiales comme les biscuits et collations Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et Tate's Bake Shop, ainsi que le chocolat Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondel?z International est fière d'être membre des indices Standard and Poor's 500, Nasdaq 100 et Dow Jones Sustainability Index. Visitez le site www.mondelezinternational.com ou suivez-nous sur Twitter au https://www.twitter.com/MDLZ .

SOURCE Mondelez World Travel Retail

6 juin 2023 à 08:28

