24 juin : fête nationale au parlement! Une journée portes ouvertes pour découvrir l'Assemblée nationale du Québec





QUÉBEC, le 6 juin 2023 /CNW/ - À l'occasion de la fête nationale du Québec, la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy, convie la population à une journée portes ouvertes ainsi qu'à une soirée festive sur le parvis, le 24 juin prochain, de 13 h à 21 h.

« Après trois ans d'absence, nous nous ferons un plaisir d'ouvrir de nouveau les portes du parlement pour célébrer la fête nationale du Québec. Ce sera une occasion privilégiée pour les Québécoises et les Québécois d'en apprendre plus sur les dessous de l'Assemblée nationale et d'explorer des lieux emblématiques chargés d'histoire », a mentionné Mme Roy.

Les visiteurs pourront en effet déambuler en suivant un parcours inédit et découvrir des lieux habituellement inaccessibles au public, comme le salon de la Présidence et le parquet de la salle de l'Assemblée nationale. Des visites de la tour centrale du parlement en compagnie du maître horloger, M. André Viger, seront aussi offertes.

Célébrations et soirée de danse traditionnelle

Toute la journée, des activités telles que des séances de maquillage, des jeux d'adresse et du golf miniature seront proposées aux familles. Le public est invité à apporter son pique-nique à partir de 17 h et à venir profiter des lieux extérieurs. Enfin, grande nouveauté cette année, la fête se poursuivra sur le parvis de l'Assemblée nationale avec une veillée de danse traditionnelle en compagnie des musiciens d'Ès TRAD.

Venez célébrer avec nous!

Bonne fête nationale à toutes les Québécoises et tous les Québécois!

Pour connaître tous les détails, visitez le site Web de l'Assemblée nationale.

