MicroStrategy élargit son partenariat avec Microsoft pour développer l'Analytics basé sur l'IA





MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq : MSTR) (« MicroStrategy » ou la « Société »), la plus grande société indépendante d'Analytics et Business Intelligence cotée en bourse, a annoncé un nouveau partenariat pluriannuel avec Microsoft, qui augmentera la disponibilité des produits MicroStrategy optimisés par Microsoft Azure. Ce partenariat permet d'intégrer les fonctionnalités d'analytique avancée de MicroStrategy avec Azure OpenAI Service, offrant aux entreprises la possibilité de mieux exploiter tout le potentiel de leurs données.

Grâce à ce partenariat, MicroStrategy continuera d'investir et d'améliorer ses capacités d'intelligence artificielle (IA) sur sa plateforme d'Analytics, MicroStrategy ONEtm. Les premiers cas d'usage iront des fonctionnalités de langage naturel pour générer de nouvelles visualisations et de nouveaux tableaux de bord, aux améliorations de la productivité liées au code, au flux de travail, aux plans et à la création de contenu. Le partenariat entre MicroStrategy et Microsoft permettra aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées et d'accélérer le développement de nouvelles applications d'Analytics.

« Nous sommes parfaitement positionnés pour augmenter la productivité des grandes entreprises et de tous les experts de Business Intelligence en exploitant les technologies basées sur l'IA », a déclaré Cezary Raczko, Executive Vice President,Engineering MicroStrategy. « Nous sommes ravis de travailler avec Microsoft pour intégrer Azure OpenAI Service, et améliorer ainsi notre solution mettant sur le marché ces fonctionnalités très performantes ».

Le partenariat prévoit également l'intégration des produits MicroStrategy à Microsoft 365, notamment des intégrations avec Microsoft Teams et PowerPoint, afin de fournir aux entreprises de meilleures fonctionnalités analytiques dans le cloud.

« Nous sommes très heureux d'élargir notre partenariat avec MicroStrategy pour permettre à nos clients communs d'exploiter les fonctionnalités d'Analytics de MicroStrategy dans le cloud grâce à la flexibilité et à la fiabilité de classe mondiale de Microsoft Azure », a déclaré Gustavo Blum, GM, Cloud Solutions, ISV Business Development, Sales & Strategy, Microsoft. « Cet accord de collaboration nous permettra d'accélérer la disponibilité des innovations de MicroStrategy sur Azure, notamment les intégrations d'Azure OpenAI Service et Microsoft 365 ».

Ce partenariat représente une avancée significative dans le monde de l'Analytics basé sur l'IA, et offre aux entreprises une solution complète pour gérer et analyser leurs données dans le cloud. MicroStrategy et Microsoft s'engagent, grâce à cette collaboration, à stimuler l'innovation et à apporter de la valeur à leurs clients.

À propos de MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (Nasdaq : MSTR) est la plus grande société indépendante d'analytique et de Business Intelligence cotée en bourse. La plateforme de MicroStrategy est régulièrement reconnue comme la meilleure dans le domaine de l'analytique d'entreprise et de nombreuses marques, parmi les plus admirées au monde et figurant dans le classement Fortune Global 500, leur font confiance. Nous poursuivons deux stratégies d'entreprise : (1) développer notre activité de logiciels d'analytique d'entreprise pour promouvoir notre vision d'Intelligence Everywhere et (2) acquérir et détenir des bitcoins, que nous considérons comme une réserve de valeur fiable soutenue par une solide architecture, publique, à code source ouvert et non liée à une politique monétaire souveraine.

MicroStrategy et MicroStrategy ONE sont des marques commerciales ou des marques déposées de MicroStrategy Incorporated aux États-Unis et dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent communiqué peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

6 juin 2023 à 08:05

