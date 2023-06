Thales annonce le lancement de la plateforme de sécurité des données CipherTrust as a Service





Thales, fournisseur mondial de technologies et de solutions de sécurité, a annoncé ce jour le lancement de sa plateforme de sécurité des données CipherTrust sur un modèle d'abonnement basé sur le cloud, as a Service. Cette annonce traduit la volonté de Thales d'offrir à ses clients le choix et la souplesse nécessaires pour utiliser les fonctionnalités de découverte et de classification des données, de chiffrement, de gestion des clés et des secrets de la plateforme dans le cadre d'une offre en as a Service, ou plutôt sous forme de matériel ou de logiciel traditionnel. Thales CipherTrust Cloud Key Management (gestion de la sécurité dans le cloud de CipherTrust - CCKM) est la première offre disponible as a Service.

La plateforme de Thales CipherTrust de sécurité des données aide les clients à réduire l'impact des menaces externes et à surmonter la complexité opérationnelle en simplifiant les opérations de sécurité des données dans les environnements sur site et dans le cloud. Les puissants outils de gestion du cycle de vie des clés et de sécurité des données de la plateforme contribuent à réduire considérablement le temps de gestion des risques commerciaux et donnent accès à l'écosystème inégalé de partenaires de la plateforme, qui s'intègre avec les principaux fournisseurs de stockage, de serveurs, de bases de données, d'applications en nuage et de solutions d'entreprise.

D'après Gartner, en 2025, 30 % des entreprises auront adopté une plateforme de sécurité des données à grand rayon d'action, contre moins de 10 % en 2021, et ce, en raison de la demande croissante de sécurité des données, à des niveaux plus élevés, et de l'augmentation rapide de la capacité des produits.1À présent, la plateforme de sécurité des données de CipherTrust produit déjà des résultats probants pour les clients. Les clients indiquent qu'ils ont réalisé une réduction de 70 % des efforts de chiffrement et de gestion des clés, une réduction de 35 % de l'impact d'une violation de données et une réduction de 50 % des efforts de développement de l'interface. Voilà ce qui ressort d'une étude commandée par Thales. Rapport d'impact économique total de Forrester Diligent ESG des avantages de la plateforme de sécurité des données CipherTrust.

En introduisant la plateforme de sécurité des données CipherTrust as a Service, Thales offre à ses clients un éventail d'options de déploiement en matière de gestion des clés, allant de la machine virtuelle à la solution hybride, en passant par l'appliance physique et le service d'abonnement basé sur le cloud, le tout soutenu par un module de sécurité matériel (HSM) Thales Luna Cloud de niveau 3 FIPS 140-2. Le modèle flexible supprime le besoin d'investissement initial dans l'infrastructure de sécurité des données et s'adapte automatiquement aux changements de capacité, garantissant une grande disponibilité et une résilience pour répondre aux accords de niveau de service (SLA) comparables à ceux de l'industrie. Des mises à jour régulières du service permettent aux clients d'accéder aux dernières offres de la plateforme de sécurité des données CipherTrust sans perturber les opérations commerciales, et partant, assurent la maintenance en temps réel des instances de CipherTrust.

La solution de gestion des clés de chiffrement multicloud CCKM permet aux clients de centraliser la gestion du cycle de vie des clés lors de la migration de leurs données sensibles vers le cloud. Compatible avec les principaux fournisseurs de services en cloud, CCKM prend en charge les clés propres au nuage ainsi que plusieurs services Bring Your Own Key (BYOK) et Hold Your Own Key (HYOK) tels que AWS XKS et Google Cloud EKM, qui permettent aux entreprises de contrôler et de conserver les clés en toute sécurité en dehors du cloud et indépendamment du fournisseur de services en nuage. La visibilité sur les environnements multicloud permet aux clients de CCKM d'améliorer leur efficacité et de se conformer aux exigences en matière de protection des données, comme la souveraineté numérique.

Les clients peuvent s'inscrire à la plateforme de sécurité des données CipherTrust par l'intermédiaire de la place de marché Data Protection on Demand de Thales, une place de marché en ligne basée sur le cloud qui fournit une large palette de services de sécurité des données, de HSM et de gestion des clés dans le cloud. Cette plateforme as a Service fournira aux entreprises une vision unique, puisqu'elle est actuellement hébergée dans des centres de données en Europe et en Amérique du Nord, et que d'autres services de sécurité des données et d'autres régions suivront.

Todd Moore, Vice-président chargé des produits de sécurité des données chez Thales :« Thales bénéficie de plus de 40 ans d'expérience dans la fourniture de solutions de chiffrement et de gestion des clés à des milliers de clients. Nous avons introduit le nouveau modèle de livraison fondé sur le cloud pour les services de la plateforme de sécurité des données CipherTrust afin de répondre aux demandes croissantes concernant la flexibilité de l'entreprise et l'intérêt pour la consommation de nos solutions as a Service. Nous pouvons ainsi simplifier le déploiement du chiffrement et de la gestion des clés en réduisant le coût de propriété et le temps de déploiement, et en aidant les entreprises à faire face à la pénurie croissante de personnel qualifié dans le secteur de la sécurité. »

1 Gartner, 2023 Strategic Roadmap for Data Security Platform Adoption, Joerg Fritsch, Brian Lowans, 22 septembre 2022

GARTNER est une marque déposée et de service de Gartner, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Tous droits réservés.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que le quantique, l'Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

6 juin 2023 à 08:05

