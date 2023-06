Valsoft Corporation renforce sa présence dans le secteur de la gestion immobilière grâce à l'acquisition de Shelton Development Services





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 6 juin, 2023 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), société montréalaise spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Shelton Development Services (« SDS »), fournisseur de solutions de développement immobilier.

Fondée en 1994 et située à Cranleigh, au Royaume-Uni, SDS est fière d'offrir des solutions complètes de développement immobilier pour les coopératives d'habitation, les gouvernements et les promoteurs privés.

« SDS s'efforce manifestement d'optimiser les capacités et la réussite de sa clientèle. Depuis des décennies, elle fournit à ses clients les outils nécessaires pour gérer leurs opérations quotidiennes et leur stratégie à long terme, déclare Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. SDS fournit aux coopératives d'habitation, aux conseils municipaux, aux consultants et aux promoteurs privés une aide et des conseils exceptionnels tout au long des processus de développement, de location et de transfert. Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe au sein de la famille Valsoft. »

En mobilisant ses vastes compétences, SDS optimise le potentiel du développement, de la vente et de la gestion de logements abordables. Conçu par des professionnels chevronnés qui connaissent bien les enjeux du logement social, son logiciel procure aux utilisateurs une visibilité et un contrôle accrus.

« SDS se distingue en tant que partenaire fiable dans le secteur du développement immobilier grâce à son bilan solide et à son engagement inébranlable à l'égard de la satisfaction des clients, affirme Michael Assi, chef de la direction d'Aspire, division opérationnelle de Valsoft. Cette entreprise offre un large éventail de services qui englobent toutes les phases du développement, garantissant à la clientèle une assistance et des conseils personnalisés de premier ordre, adaptés aux besoins individuels. »

En intégrant SDS, Valsoft réalise sa dixième acquisition au Royaume-Uni et renforce sa présence dans la région grâce à ce précieux atout dans son portefeuille de gestion immobilière. Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif de Valsoft d'assurer l'essor d'entreprises qui fournissent des solutions de pointe aux clients dans leurs secteurs respectifs.

À propos de Valsoft Corporation

Créée en 2015, Valsoft acquiert et assure le développement de firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Contrairement aux sociétés de capital-investissement et de capital-risque, Valsoft n'a pas d'horizon d'investissement prédéfini et cherche à acheter, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec la direction en place et les clients.

À propos de SDS

Shelton Development Services est une firme logicielle unique en son genre, spécialisée dans la création d'applications sur mesure pour le secteur du logement résidentiel. En plus de proposer une suite d'outils logiciels, elle offre un soutien exceptionnel à sa clientèle, une formation menant à une certification et une gamme de services professionnels. Ses services concernent notamment l'évaluation foncière, l'évaluation de la viabilité et la gestion de projets, et comprennent des services-conseils et de formation.

Valsoft était représentée à l'interne par Oliver Gray (avocat-conseil principal), David Felicissimo (avocat général) et Elisa Marcon (parajuriste, droit des sociétés).

Pour de plus amples renseignements sur l'entreprise, consultez le site https://www.s-d-s.co.uk/

