VeriSilicon obtient la certification Bluetooth 5.3 pour sa solution complète Bluetooth Low Energy





VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui que sa solution complète Bluetooth Low Energy (BLE) a passé la certification Bluetooth 5.3 délivrée par Bluetooth SIG. Cette solution BLE complète intègre la PI de radiofréquence (RF) autodéveloppée de VeriSilicon, la PI de bande de base et une pile de protocoles logiciels, offrant une solution unique conforme à la version 5.3 de la spécification Bluetooth Core. Elle s'adresse à plusieurs secteurs de l'IoT, notamment l'industrie, l'automobile, la domotique, les villes numériques et la santé, permettant aux clients de considérablement réduire le temps de conception, d'atténuer les risques, de réduire les coûts et d'accélérer la mise sur le marché de leurs produits.

La version 5.3 de la spécification Bluetooth Core apporte des améliorations à la spécification BLE, notamment une connexion à faible débit, des publicités périodiques et une classification des canaux, améliorant ainsi la coexistence sans fil et la sécurité des produits compatibles Bluetooth. La solution BLE complète de VeriSilicon est basée sur un noeud de processus FD-SOI de 22 nm, et sa sensibilité de récepteur de PI d'émetteur-récepteur RF atteint -96 dBm ou moins, tandis que l'émetteur délivre une puissance de transmission maximale de +10 dBm. La solution intègre une bande de base numérique à faible consommation, prenant en charge des modes d'économie d'énergie à plusieurs niveaux qui réduisent efficacement la consommation électrique moyenne du système. De plus, son logiciel de pile de protocoles a obtenu la certification BQB, assurant une connectivité transparente avec d'autres appareils Bluetooth et prenant en charge le cadre audio général de l'audio Bluetooth de nouvelle génération ? Low Energy Audio. Cette solution est hautement configurable, prenant en charge diverses architectures de processeurs embarqués grand public, telles qu'Arm et RISC-V, ainsi que des systèmes d'exploitation, et est fournie avec des kits de développement logiciel complets, des conceptions de référence logicielles et des outils de test.

La solution BLE complète certifiée joue un rôle essentiel dans la plateforme de connectivité sans fil IoT de VeriSilicon. La société a développé plusieurs PI RF et PI de bande de base basse consommation et hautes performances pour les applications IoT sous un noeud de processus FD-SOI de 22 nm et d'autres processus pour prendre en charge diverses normes techniques sans fil, notamment Bluetooth, Wi-Fi, IoT cellulaire et GNSS multimode. Ces PI ont été intégrées avec succès dans une variété de conceptions de SoC de clients qui sont maintenant en production de masse.

« L'obtention de la certification Bluetooth 5.3 pour notre solution BLE complète démontre pleinement les capacités de conception avancées et complètes de VeriSilicon en matière de technologies de connectivité sans fil. En nous appuyant sur cette solution, nous avons établi un partenariat stratégique avec un fabricant international de MCU de premier plan qui a déjà lancé des produits MCU basse consommation sur la base de notre coopération », déclare Wiseway Wang, vice-président principal et directeur général de la division Custom Silicon Platform chez VeriSilicon. « Pour répondre aux divers scénarios d'application dans le domaine de l'IoT, VeriSilicon a développé un portefeuille de produits PI RF robuste et des solutions de plateforme prenant en charge Bluetooth bimode, BLE, NB-IoT, GNSS multicanal et 802.11ah, etc. Toutes nos PO RF ont été vérifiées avec succès sur des puces de test. À l'avenir, VeriSilicon continuera d'approfondir son déploiement sur de technologies de connectivité sans fil IoT pour prendre en charge une gamme encore plus large de scénarios d'application IoT. »

6 juin 2023 à 06:10

