/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Dévoilement du rapport annuel d'activités et de développement durable 2022-2023/





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés au dévoilement du rapport annuel d'activités et de développement durable 2022-2023 d'Investissement Québec.

Un briefing technique virtuel au sujet du plan stratégique 2020-2023 ainsi que de la gouvernance et de la structure de rémunération de la société d'État, se tiendra le mardi 6 juin à 11 h, afin de répondre aux questions d'ordre technique des journalistes à cet égard.

Une conférence téléphonique suivra en après-midi, à 14 h 30, avec le président-directeur général d'Investissement Québec, Guy LeBlanc, ainsi que des membres de la direction. La conférence téléphonique permettra de faire le point sur les résultats financiers d'Investissement Québec pour l'exercice 2022-2023.

Il est à noter qu'un communiqué de presse sera diffusé, au moment du dépôt du rapport annuel à l'Assemblée nationale, le 6 juin en après-midi vers 14 h 30.

DATE : Le mardi 6 juin 2023



HEURE : 11 h 00 (Briefing technique)

14 h 30 (Conférence téléphonique)



IMPORTANT : Les journalistes sont priés de communiquer dès que possible avec le service des relations avec les médias d'Investissement Québec par courriel à [email protected] pour obtenir le lien de briefing technique et de la conférence téléphonique et demander de recevoir le communiqué de presse au moment de sa diffusion.

SOURCE Investissement Québec

6 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :