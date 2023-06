Du 8 au 11 juin, tout le Québec s'active durant le 1 000 000 de KM Ensemble et le 1000 KM Pure Industriel





BOUCHERVILLE, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - Du 8 au 11 juin 2023, l'activité physique sera à l'honneur au Québec alors que deux événements majeurs du Grand défi Pierre Lavoie auront lieu simultanément.

Le 1 000 000 de KM Ensemble, énergiquement présenté par Vidéotron, est ouvert à toute la population qui pourra s'activer à sa guise : marche, course, vélo, nage... du moment que ça bouge. Le 1000 KM Pure Industriel et alimenté par Saputo, réunit quant à lui des équipes de mordus de vélos pour un défi très relevé. Et pour la première fois cette année, ces deux événements convergeront sur le site de l'Université Laval pour une marche festive. D'autre part, comme cette année marque le 15e anniversaire du Grand défi Pierre Lavoie, l'édition 2023 sera ponctuée de moments marquants.

« Je suis très heureux de la formule, explique Pierre Lavoie, car elle permet à des gens de tous les âges et de toutes les conditions physiques de se rassembler le temps d'une fin de semaine et de célébrer le plaisir de bouger seul ou en groupe. C'est très inclusif comme concept, et ça cadre parfaitement avec nos valeurs et notre mission. Le défi est plus relevé pour les participants du 1000 KM et plus accessible pour ceux du 1 000 000 de KM Ensemble. Mais en fin de compte, tout le monde peut y trouver son compte et du plaisir. J'espère que la population va répondre en très grand nombre. »

1 000 000 de KM Ensemble Date : vendredi 9 et samedi 10 juin Heure : libre Lieu : partout au Québec

La 4e édition du 1 000 000 KM de Ensemble aura lieu à la grandeur du Québec les 9 et 10 juin sous le thème « Bouger, c'est aimer la vie ». Le défi cette année est d'atteindre collectivement le chiffre magique de 1?000?000 de kilomètres en deux jours au lieu de quatre comme l'année passée, en pratiquant une activité de son choix : marche, course, vélo, nage ou autre.

L'événement est gratuit et ouvert à tous. On peut y participer seul, en famille ou en groupe, n'importe où et à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le point de ralliement des participants demeure le site Web 10000000ensemble.com où ils peuvent s'informer et s'inscrire, saisir les kilomètres qu'ils ont parcourus et courir la chance de gagner de nombreux prix :

1000 KM Pure Industriel

Date : du jeudi 8 juin au dimanche 11 juin

Heure :



- départ à 17 h, Quai d'Escale, La Baie

- arrivée à 14 h 30, parc de la Commune, Varennes

Lieu : de La Baie à Varennes



Lancé il y a 15 ans, le 1000 KM Pure Industriel est un des événements fondateurs du Grand défi Pierre Lavoie. Du 8 au 11 juin, il réunira 1110 cyclistes répartis en 222 équipes qui devront parcourir, en 60 heures d'affilée, les quelque 1000 kilomètres qui séparent La Baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean et Varennes en Montérégie, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

Le parcours comprend 14 étapes animées par les villes hôtes : Laterrière, L'Étape, Lac-Beauport, Lévis, Montmagny, l'Université Laval à Québec, Victoriaville, Valcourt, Orford, Bromont et McMasterville.

En 2022, à eux seuls, les cyclistes du 1000 KM Pure Industriel ont amassé 3,1 millions de dollars, dont une partie importante a été redistribuée dans le cadre du programme de parrainage d'écoles. C'est ainsi que 342 établissements primaires du Québec ont reçu des fonds substantiels pour financer des projets favorisant les saines habitudes de vie.

Nouveauté cette année : les deux événements se rejoignent Date : samedi 10 juin Heure : 8 h 30 Lieu : Université Laval à Québec Distance : 3 km

Les citoyens de la ville de Québec et des environs inscrits au 1 000 000 de KM Ensemble, ainsi que les cyclistes et chauffeurs du 1000 KM Pure Industriel sont invités à prendre part à une marche festive de 3 km à l'université Laval le samedi 10 juin. Le peloton du 1000 KM Pure Industriel sera déjà sur place pour conclure la 8e étape de son parcours. Les cyclistes n'auront qu'à enfiler leurs souliers de marche et à se joindre au grand public pour qu'ensemble, tous contribuent à faire exploser le compteur de 1?000?000 de KM Ensemble.

À propos du Grand défi Pierre Lavoie

Objectif premier : créer une culture de santé préventive au Québec par l'adoption de saines habitudes de vie. Le Grand défi mobilise les gens de tous âges, au Québec et ailleurs. Divers événements majeurs et rassembleurs ont lieu annuellement pour amener un changement durable dans la population : La Tournée des écoles, La Tournée mini cube, Force 4, La Petite Expé, le défi des Cubes énergie, La Grande récompense à ton école, le 1000 KM, La Boucle, La Grande marche et le 1 000 000 de KM Ensemble.

