Dante Genomics propose un nouveau programme de santé pour les maladies rares afin d'aider à diagnostiquer des millions de personnes vivant avec des maladies rares et de mettre fin aux errances diagnostiques qui peuvent durer des années

NEW YORK, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de santé pour les maladies rares visant à révolutionner le diagnostic des maladies rares grâce à des tests de séquençage du génome entier.

Le programme de santé pour les maladies rares comprend des consultations pré- et post-télémédecine avec des médecins spécialistes, offrant un accès à des spécialistes qui ne sont parfois pas disponibles dans la région du patient. Dante élimine les obstacles financiers aux soins en identifiant les traitements potentiels et les stratégies de gestion des maladies rares. Le programme accorde également la priorité à la vie privée et la sécurité, avec un engagement à ne pas vendre des informations génomiques et personnelles et à rester en conformité avec toutes les réglementations GDPR et HIPAA. Le taux de couverture 30x de qualité clinique du WGS utilisé dans le programme assure une grande précision et une confiance dans les résultats qui sont essentielles pour identifier les variants qui peuvent être responsables de maladies rares ou d'autres problèmes de santé.

Pour en savoir plus sur le programme de santé pour les maladies rares de Dante, consultez dantelabs.com .

Les maladies rares constituent un groupe diversifié de plus de 8 000 maladies distinctes, majoritairement d'origine génétique, et l'on estime que 400 millions de personnes vivent avec une maladie rare dans le monde. Avec les maladies rares en particulier, le diagnostic précoce est crucial pour un traitement optimal, des soins et une consultation génétique sur le pronostic et le risque de récidive. Les progrès récents en matière de tests génétiques, comme le séquençage du génome entier (WGS), ont considérablement augmenté la probabilité de recevoir un diagnostic génétique pour les patients atteints de maladies rares.

« Pour les personnes vivant avec une maladie rare, un diagnostic précis est inestimable et la première étape du traitement et de la gestion de leur état de santé, et le séquençage du génome entier est la seule solution pour fournir les diagnostics dont ces patients ont désespérément besoin, a déclaré Andrea Riposati, cofondateur et directeur général de Dante Genomics. Cette approche permet d'économiser du temps et de l'argent, de déterminer les traitements et les stratégies de gestion possibles et aide les patients et les familles qui passent des années dans l'errance diagnostique à tourner la page. »

