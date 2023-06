Sopra Banking Software et Sopra Steria organisent la troisième édition du Sopra Banking Summit





L'événement d'une semaine réunira des dirigeants mondiaux de banques, d'institutions financières et d'entreprises de technologies financières pour relever les principaux défis de l'industrie et ouvrir la voie à l'avenir.

PARIS, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, leader européen de la technologie reconnu pour ses services de conseil, ses services numériques et ses logiciels, et Sopra Banking Software éditeur mondial de logiciels de technologies financières, ont annoncé aujourd'hui qu'ils organiseront la troisième édition du Sopra Banking Summit du 10 au 12 octobre. Le Sopra Banking Summit réunira des milliers de participants des secteurs mondiaux de la banque, de la finance, de la fintech et de l'automobile pour des tables rondes, des démonstrations et des ateliers animés par des experts. Le Sopra Banking Summit, co-organisé par Sopra Steria, sera composé comme les années précédentes de sessions digitales accessibles en ligne et d'événements physiques exclusifs à Paris, France. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire gratuitement ici .

Le secteur financier subit une transformation majeure qui ne cesse d'introduire de nouveaux défis. Les banques et les institutions financières doivent notamment faire face à l'IA générative comme ChatGPT qui affecte leurs activités, tout en subissant les conséquences des effondrements de grandes banques comme la Silicon Valley Bank et la Signature Bank. Tout cela en étant confrontées à une économie imprévisible, à de nouvelles réglementations et à des demandes changeantes des consommateurs.

Le Sopra Banking Summit 2023 rassemblera des experts spécialisés dans le domaine de la finance, aussi bien virtuellement qu'en personne, pour répondre aux nombreuses questions et bien plus encore. L'événement introduira les perspectives des dirigeants et des parties prenantes de l'industrie à travers une combinaison d'ateliers interactifs à Paris et au cours d'une diffusion en direct de sessions digitales à l'échelle mondiale.

« Cette année s'annonce comme l'une des plus difficiles pour le secteur des services financiers. Les banques et les institutions financières doivent repenser leur façon de travailler depuis des décennies pour adapter leurs modèles à une nouvelle normalité, définie par le ralentissement de la croissance économique, les conditions du marché imprévisibles et les nouveaux partenariats émergents », a déclaré Eric Bierry, membre du Comité exécutif de Sopra Steria Group et CEO de Sopra Banking Software. « Notre objectif est non seulement d'aider les entreprises à résoudre ces problèmes, mais en organisant le Sopra Banking Summit, notre mission est de rassembler les meilleurs esprits du secteur afin de développer des idées qui façonneront l'avenir du monde financier. »

En 2022, Sopra Banking Software a accueilli plus de 15 000 participants à travers le monde lors de son Summit. Au cours des 60 sessions animées par des experts, des dirigeants de grandes entreprises mondiales ont abordé des sujets tels que la finance ouverte, la crypto-monnaie et le financement durable, ainsi que la relation symbiotique entre les banques et les fintechs.

Depuis 2012, Sopra Banking Software travaille avec plus de 1 500 institutions financières dans plus de 100 pays pour digitaliser leur offre et réinventer leur rôle au sein du secteur bancaire. Dans les industries telles que l'automobile, la société étend ses services bancaires aux entreprises par le biais de sa plateforme de financement spécialisée. Sopra Banking Software fait partie du groupe Sopra Steria qui accompagne les établissements financiers depuis 1968.

Pour vous inscrire à l'événement, visitez https://summit.soprabanking.com/.

A propos de Sopra Steria

Sopra Steria, leader technologique européen reconnu pour ses conseils, ses services digitaux et son développement logiciel, accompagne ses clients dans la conduite de leur transformation digitale pour obtenir des bénéfices tangibles et durables. Il fournit des solutions de bout en bout pour rendre les grandes entreprises et organisations plus compétitives en combinant une connaissance approfondie d'un large éventail de secteurs d'activité et de technologies innovantes avec une approche entièrement collaborative. Sopra Steria place l'humain au coeur de tout ce qu'elle fait et s'engage à mettre le digital au service de ses clients afin de construire un avenir positif pour tous. Avec 50 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros en 2022.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est cotée sur Euronext Paris (Compartiment A) ? ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.soprasteria.com

Contact : Alexandra Paléologue, +33 (0)6 79 75 48 83; [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg

A propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire de choix de plus de 1 500 institutions financières dans le monde. La richesse de nos solutions, la force de notre conviction et notre passion pour l'innovation nous permettent de soutenir nos clients au quotidien et dans leurs projets futurs, ainsi que dans leurs objectifs en matière d'inclusion financière. Nos clients, basés dans plus de 80 pays à travers le monde, bénéficient chaque jour de nos technologies et logiciels, ainsi que de l'expertise de nos 5 000 employés. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et du développement de logiciels. Avec plus de 50 000 employés, le groupe Sopra Steria a généré un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros en 2022. Pour plus d'informations, suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram ou visitez www.soprabanking.com.

