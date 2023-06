Lancez l'été avec le nouveau robot piscine sans fil PC100 et d'autres produits AIRROBO





HONG KONG, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- AIRROBO, la marque d'appareils électroménagers intelligents axée sur les technologies basées sur l'IA, soutenue par UBTECH Robotics, leader mondial de l'IA et de la robotique humanoïde, célèbre aujourd'hui les prochaines vacances d'été en dévoilant le robot piscine sans fil PC100 et en annonçant des remises sur air-robo.com et ses boutiques en ligne dans le monde.

La piscine de votre propriété est un élément essentiel, elle doit donc être impeccable. Cependant, votre piscine peut rapidement devenir sale à cause des débris, des feuilles et du sable. Dans ce cas, les robots piscine intelligents gagnent en popularité en raison de leur capacité à détecter et à se rendre à des endroits spécifiques pour le nettoyage.[1] Les robots piscines offrent une grande précision dans le nettoyage et réduisent l'intervention humaine dans le processus. Ces caractéristiques favorisent l'adoption des robots piscines dans les secteurs résidentiel et commercial.[2]

Un bain de propreté pour vos vacances d'été : Découvrez le nouveau robot piscine sans fil AIRROBO PC100

Les vacances d'été sont synonymes de plaisir au soleil, à la plage et au bord de la piscine. À l'approche de l'été, les gens sont impatients de commencer une saison de soleil et de baignade. Mais avant de plonger, n'oubliez pas que la poussière fine, les feuilles, le sable et le limon qui restent dans la piscine après un certain temps d'inutilisation ne sont pas bénéfiques pour la qualité de l'eau ni pour votre santé. Cependant, l'AIRROBO PC100 frotte et polit les parois, le fond et la ligne d'eau de votre piscine tout en aspirant la saleté et les débris, ce qui rend possible le nettoyage automatique de la piscine grâce à sa conception sans fil, ses capteurs de mouvement et ses algorithmes robustes, sa puce de navigation et son moteur de pompe à eau de plus grande puissance. Cela vous permet de profiter pleinement de votre piscine avec le moins de stress possible concernant les tâches de nettoyage manuel et le risque potentiel de trébucher et de tomber avec d'autres types de robots piscine avec cordon.

Tirer le meilleur parti de la liberté

La conception sans fil du PC100 élimine le risque de chute et nettoie automatiquement votre piscine en l'allumant et en le laissant tomber dans l'eau. Votre piscine est ainsi prête rapidement et vous bénéficiez d'une expérience de piscine propre et cristalline.

Couverture complète au-dessus et en dessous

PC100 nettoie la ligne d'eau, les parois et le fond de votre piscine grâce à des algorithmes robustes développés par ses soins et à des capteurs de mouvement exceptionnellement précis, avec une couverture allant jusqu'à 288 m² en pleine autonomie, ce qui équivaut à deux cycles de nettoyage, pour la taille et la forme les plus typiques d'une piscine rectangulaire de 16 x 32 pieds.

Meilleure voie pour un nettoyage en profondeur

Sa précision repose sur la technologie NaviCleantm , qui associe une puce de positionnement et de navigation haute performance à des capteurs et des algorithmes. Il évalue les dimensions de votre piscine, se localise et utilise de puissants algorithmes pour tracer la trajectoire de nettoyage la plus efficace en zigzag à une profondeur pouvant atteindre 3 mètres. Il est 10 fois plus efficace que les équipements de nettoyage traditionnels.

Aspiration puissante qui n'échappe à personne

Avec un moteur de pompe à eau indépendant de 188W, la plus grande puissance de sa catégorie, PC100 aspire par le port d'aspiration inférieur à 55GPM (210LPM) et capture les feuilles mortes, les débris, les algues et le sable fin à l'aide d'un filtre fin professionnel. En outre, les deux brosses de lavage nettoient et polissent efficacement les parois et le fond, pour des résultats de nettoyage époustouflants.

"De la maison à la piscine, notre mission est de présenter des robots intelligents, conviviaux et de haute qualité aux propriétaires. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer cet été l'AIRROBO PC100, un robot nettoyeur de piscine sans fil offrant des performances de nettoyage de haut niveau et une expérience sans fil inégalée. Nous croyons fermement que les solutions innovantes qui facilitent l'entretien de la piscine ouvriront une nouvelle voie pour les robots et les technologies AIRROBO, comme la technologie sous-marine NaviCleantm soutenue par les équipes d'élite d'UBTECH Robotics", déclare Tommy Zhang, directeur général d'AIRROBO. "En outre, nous proposons des offres pour les vacances d'été sur tous les produits dans le monde afin de célébrer l'été et de partager l'amour et la liberté."

Offres de vacances d'été chez AIRROBO

Faites des éclaboussures, c'est le pied ! Tout au long de cet événement estival, AIRROBO propose des offres fantastiques et vous fait découvrir les merveilles du nettoyage automatiqu. Les clients peuvent désormais bénéficier de 25 % de réduction sur la boutique en ligne mentionnée ci-dessous, du 5 juin au 5 juillet. Les offres comprennent :

Robot piscine sans fil PC100 :

l Economisez 200? sur le PC100 sur ManoMano FR après le code exclusif PRIVPC1001

En plus des réductions offertes lors de cet événement, les clients peuvent également obtenir des coupons exclusifs, des offres spéciales et notre lettre d'information hebdomadaire en s'inscrivant à notre lettre d'information sur us.air-robo.com.

Pour plus d'informations

Des photos, des vidéos et d'autres informations sur le PC100 et d'autres appareils intelligents sont disponibles dans notre médiathèque.

Pour les campagnes de cadeaux ou les nouveaux flux, rejoignez AIRROBO sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube.

À propos d'AIRROBO

AIRROBO est une marque d'appareils électroménagers intelligents qui met l'accent sur les technologies basées sur l'IA. Soutenue par la société UBTECH Robotics, leader mondial de l'IA et de la robotique humanoïde, AIRROBO vise à apporter la technologie la plus avancée à de plus en plus de foyers dans le monde, faisant de la maison intelligente une nouvelle norme de vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur us.air-robo.com.

