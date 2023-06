IMKI valorise le patrimoine de marque en créant des IA génératives sur mesure d'aide à la création pour les industries du Luxe





STRASBOURG, France, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- A l'occasion de VivaTechnology, IMKI, une startup spécialisée dans la conception et le développement d'IA génératives sur mesure, présentera ses solutions dédiées aux industries du Luxe, pour produire des outils puissants d'aide à la création qui puisent dans l'ADN et le patrimoine artistique tout en les préservant.

L'IA générative est une révolution et évolue très rapidement. Elle engendre des changements forts dans les processus de création et d'innovation.

L'IA va-t-elle faire disparaître les créateurs et les créatifs ? Non !

IMKI s'adresse aujourd'hui à toutes les entreprises créatives dans le monde pour lesquelles le passé est un actif pour construire les développements futurs et leur apporte la solution technologique qui leur permet de prendre part à la révolution de l'IA.

Les marques de luxe reposent sur des marques à histoire et à fort ADN. Revisiter une pièce iconique, créer le prochain modèle tendance avec les codes de la marque, tester les créations avant de les lancer en production. Voici des exemples de ce que permet l'IA générative aux entreprises du Luxe.

Avec son concept d'Augmented Creativity, iMKI s'appuie sur les données propriétaires de ses clients et se positionne comme un prestaire de services d'aide à la création pour les accompagner et leur permettre de bénéficier de la puissance de l'IA générative.

IMKI crée l' « AI As a Service »

Avec son outil sur mesure d'aide à la création, l'IA générative d'IMKI révèle toute sa puissance au service du patrimoine des marques en accélérant le processus créatif et en réduisant les coûts de production.

IMKI absorbe les compétences d'une entreprise, d'un designer pour construire une réponse créative et personnalisée à leurs besoins tout en contribuant à l'innovation, à la création et à la transmission de savoir-faire

IMKI est la première « AI as a service » dans le domaine de la génération d'image. Elle est au secteur de la création visuelle ce que Chat GPT est au secteur de l'IA textuelle, non pas comme un service ouvert et universel, mais comme un service dédié et fermé, au bénéfice du patrimoine des marques. Sa promesse : faire fructifier votre patrimoine !

IMKI sanctuarise les droits d'auteur et la propriété intellectuelle de ses clients

L'IA peut venir renforcer les droits d'auteur et la propriété intellectuelle en proposant un séquençage du code génétique d'une marque. L'IA vient garantir et légitimer les datas propriétaires à l'aide d'une méthode protégée.

IMKI, générateur d'IA créatives « sur mesure »

Fondée en 2020 à Strasbourg, IMKI développe des IA génératives propriétaires qui permettent à ses clients du Luxe et de la Culture de démultiplier leur puissance créative tout en optimisant leur coût de production.

Grâce à son expertise et à sa méthode unique, IMKI génère des contenus spécifiques par le biais de l'IA. L'objectif ? Démultiplier les capacités créatives et sanctuariser les ADN artistiques des entreprises pour faire fructifier leur héritage.

Cet outil permet de valoriser tous les patrimoines, celui des marques comme celui de nos territoires. IMKI a développé The Sound Odyssey (https://www.odyssee-sonore.com), une expérience immersive multisensorielle au Théâtre antique d'Orange, ce monument exceptionnel hors norme de 2 000 ans toujours à la pointe de l'innovation. Pour la première fois au monde, un vidéo mapping monumental à 360° a été entièrement conçu par l'IA, une technologie de pointe capable d'imaginer et de concevoir des mondes et des créatures d'une créativité inégalée.

