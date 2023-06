Onfido obtient la certification ETSI TS 119 461 pour une assurance, une interopérabilité et une sécurité élevées dans la vérification d'identité





Onfido, le leader mondial de la vérification d'identité automatisée, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ETSI TS 119 461, la norme technique européennes pour la vérification d'identité et les services de confiance publiée par l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Cela permet à Onfido d'agir en tant que prestataire de services de vérification d'identité (IPSP) pour les prestataires de services de confiance qualifiés (QTSP) et d'étre utilisé dans les parcours de connaissance client (KYC) par les entreprises soumises à la réglement contre le blanchiment d'argent (AML). Cette certification, réalisée par un auditeur indépendant, fait d'Onfido le premier prestataire ayant une couverture mondiale à accompagner les ambitions d'expansion internationale des clients avec les certifications ETSI et UK Digital Identity and Attributes Trust Framework.

Standards ETSI

L'ETSI publie les standards relatifs aux réglementations de l'UE, telles que l'identification électronique, l'authentification et les services de confiance (eIDAS), qui normalisent les services de confiance électroniques et l'identité numérique dans toute l'UE. Le devoir de vigilance à l'égard de la clientèle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme nécessite un KYC, qui peut être réalisé à l'aide de solutions de vérification d'identité à distance conformes à l'ETSI. La certification ETSI TS 119 461 distingue la capacité d'Onfido à opérer à l'échelle mondiale et à se conformer localement.

Onfido a obtenu la certification complète en suivant un processus d'audit approfondi répondant à des critères stricts qui vérifient à la fois que les solutions respectent les normes de sécurité, d'interopérabilité et d'assurance les plus élevées, et qu'Onfido est un prestataire mature, réputé et établi.

Les organisations, en particulier celles soumises aux exigences AML, peuvent s'associer à Onfido lorsqu'elles se développent sur les marchés européens, en protégeant leur entreprise et leurs clients des vecteurs d'attaque de fraude émergents, tels que la fraude synthétique, et en s'assurant d'être toujours en phase avec l'évolution de la réglementation.

Onfido est le prestataire de vérification d'identité de référence pour les acteurs de premiers plans dans les services financiers et les fournisseurs de technologie financière européens établis tels que Bank Millennium, HYPE, Mollie et BUX, ainsi que pour les services de mobilité comme Europcar, Voi, Bolt et Hely.

« La conformité aux réglementations locales nous permet de maintenir la continuité des activités. Cela nous permet d'innover localement et d'obtenir un avantage concurrentiel avec une expérience de KYC fluide pour nos clients », déclare Tomasz Brzostowski, responsable des ventes numériques chez Bank Millennium.

S'y retrouver dans la conformité pour tirer profit de nouveaux marchés

Le paysage réglementaire est difficile à appréhender pour les organisations, avec un ensemble complexe de normes locales et mondiales et une sophistication de la fraude en constante évolution. La certification ETSI TS 119 461 garantit que les prestataires et leurs solutions sont sécurisés et offrent un niveau d'assurance suffisamment élevé pour pouvoir être déployés et acceptés dans toute l'UE.

« La réglementation est essentielle pour garantir un accès sécurisé aux services en ligne, prévenir les activités frauduleuses et encourager l'innovation », déclare Francesca Porter, avocate générale chez Onfido. « La certification ETSI TS 119 461, conçue pour la vérification d'identité, fournit une nouvelle norme de sécurité, d'interopérabilité et d'assurance dans l'ensemble de l'industrie tout en jetant les bases de la délivrance de services de confiance à l'avenir, tels que les signatures électroniques qualifiées (QES). Nous continuerons à aider les organisations à répondre à leurs besoins de conformité avec des ressources dédiées au suivi de la réglementation à mesure qu'elle évolue, et à la l'intégrer dans notre feuille de route produits. »

Avec l'émergence de nouvelles formes d'identité numérique, telles que les eID, et l'évolution du paysage de la fraude, les réglementations sont périodiquement mises à jour pour refléter les besoins des entreprises et des consommateurs. Téléchargez le livre blanc sur les exigences KYC dans l'UE pour vous faire une idée de l'avenir en matière de réglementation et de conformité.

Les organisations peuvent intégrer la plateforme d'identité de bout en bout d'Onfido pour vérifier l'identité de l'utilisateur afin de répondre aux exigences de conformité et prévenir la fraude. Elle réunit une suite complète de produits, notamment :

Verification Suite, intégrant la vérification de documents d'identité combinée à un contrôle biométrique, la consultation de sources de données fiables et la détection des signaux de fraude.

SDK Smart Capture, qui simplifient l'intégration des meilleures expériences de capture au sein de vos applications web et mobiles.

Onfido Studio, qui permet aux entreprises de simplement orchestrer la plateforme d'identité et de créer des processus personnalisés dans une interface glisser-déposer.

À propos d'Onfido :

Onfido simplifie l'identité numérique. Onfido Real Identity Platform permet aux entreprises d'adapter les méthodes de vérification aux besoins individuels dans une solution d'orchestration no code, combinant la vérification des documents d'identié et un contrôle biométrique, la consultation de sources de données fiables et la détection signaux de fraude. Onfido Atlastm IA est au coeur de notre plateforme de vérification d'identité de bout en bout. Développé en interne depuis plus de 10 ans, Onfido Atlas garantit des résultats fiables, rapides et précis.

Reconnu comme un leader mondial de l'IA pour la vérification d'identité, Onfido est soutenu par TPG Growth, Idinvest Partners, Crane Venture Partners, Salesforce Ventures, M12 (Microsoft) et d'autres. Onfido s'associe à plus de 900 entreprises dans le monde pour aider des millions de personnes chaque semaine à accéder à des services en ligne, aussi bien pour des institutions dont le chiffre d'affaires se compte en milliards que pour des start-ups en hypercroissance.

