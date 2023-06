Québec Nickel suspend les travaux de terrain à Ducros en raison des risques de feux de forêt





Québec Nickel Corp. (CSE : QNI; FSE : 7lB; OTCQB : QNICF) (« QNI » ou la « Société ») annonce qu'en raison d'une ordonnance d'urgence du ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec interdisant l'accès aux terres de la province touchées par les feux de forêt, toutes les activités d'exploration sur le terrain ont été suspendues temporairement dans le cadre du projet Ducros. En outre, l'ensemble du personnel du projet Ducros a quitté en toute sécurité la base opérationnelle du projet à Lebel-sur-Quévillon pour être relocalisé à Val-d'Or après avoir reçu un avis d'évacuation le 2 juin.

Le communiqué de presse du ministère des Ressources naturelles et des Forêts suivante

https://bit.ly/3qnFkYF

« La sécurité de nos travailleurs, de nos entrepreneurs et de nos fournisseurs de services est notre priorité absolue », a déclaré Richard Dufresne, directeur général et administrateur intérimaire de QNI, qui poursuit en ces termes : « ...nous reprendrons nos travaux d'exploration sur le terrain à Ducros lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité. En attendant, nous avons déjà plusieurs études techniques et programmes de travail en cours qui ne nécessitent pas de travaux sur le terrain. Nous nous réjouissons donc d'informer nos investisseurs dans les prochaines semaines ».

À PROPOS DE QUEBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. est une société d'exploration minière axée principalement sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux critiques (Ni-Cu-Co-PGE) au Québec, Canada. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Ducros, qui comprend 282 titres miniers contigus couvrant 15 293 hectares dans la partie orientale de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec, Canada. Des informations supplémentaires sur Québec Nickel Corp. sont disponibles à l'adresse suivante www.quebecnickel.com.

6 juin 2023

