Wipro VisionEDGE alimentera le nouveau réseau numérique extérieur de Bowling Center TV

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), l'une des principales sociétés de conseil et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui que sa solution de signalisation numérique dynamique, Wipro VisionEDGE, alimentera Bowling Center TV (BCTV), un nouveau réseau de télévision numérique fourni hors du domicile et distribué dans les centres de bowling aux États-Unis.

BCTV est un partenariat entre Strike Ten Entertainment, la Bowling Proprietors' Association of America (BPAA) et Equity Sports Partners. BCTV est soutenu par une excellente équipe de partenaires technologiques, notamment Cisco et Wipro VisionEDGE, et est conçu pour transformer le divertissement dans les centres de bowling, révolutionner l'engagement du public dans ce sport populaire, et l'engagement des marques auprès de ce public.

« Wipro VisionEDGE et BCTV signifient une avancée importante dans le secteur de la signalisation numérique et de la publicité hors du domicile, en permettant un engagement ciblé des clients », a déclaré Malay Joshi, vice-président senior et responsable du secteur de la communication, Vente au détail, Connectivité et Services, Wipro Limited. « Les centres de bowling ont un public très engagé et offrent des expériences uniques. Nous sommes très heureux d'exploiter notre solution dynamique et omni-canal optimisée par VisionEDGE pour maximiser la synchronisation du contenu, les couches du contenu à l'écran, la distribution ciblée, les possibilités de revenus publicitaires et l'efficacité opérationnelle ».

BCTV fonctionnera sur plus de 13 000 téléviseurs à écran plat ultramodernes, intégrés à la solution VisionEDGE de Wipro, avec des capacités de gestion et de traitement des points finaux centralisées dans le cloud, en coordination avec les produits de mise en réseau simples, flexibles et sécurisés de Cisco. Chaque centre de bowling disposera d'écrans BCTV répartis dans l'ensemble du centre, et conçus pour envelopper le consommateur et créer un engagement pendant toute la durée de sa visite. Le réseau BCTV sera distribué dans 1 000 centres de bowling aux États-Unis.

« La collaboration entre Cisco et Wipro tombait sous le sens pour nous, compte tenu de leurs produits, de leurs solutions et de leur soutien de classe mondiale. En exploitant la puissance d'une technologie de pointe, ce partenariat est destiné à repenser l'expérience des centres de bowling pour des dizaines de millions de consommateurs à travers le réseau de centres BCTV en inaugurant une nouvelle ère d'engagement du public et d'expériences immersives », a déclaré Cliff Kaplan, président de BCTV.

John Harbuck, président de Strike Ten Entertainment, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante dans la transformation du secteur du bowling. Les avancées technologiques ont continuellement propulsé ce sport dans de nouvelles directions passionnantes. Les centres de bowling disposent d'un super pouvoir unique : les expériences partagées par des millions de consommateurs de bowling dans nos centres. BCTV améliorera encore ces expériences en proposant un contenu attrayant et pertinent qui sera actualisé quotidiennement et en temps réel ».

Ken Martin, directeur général et directeur des ventes mondiales, groupe des solutions pour le sport et le divertissement chez Cisco, a déclaré : « Cisco est fier de s'associer à Wipro, BCTV, Strike Ten et à la BPAA. En exploitant la puissance et de la flexibilité du réseau, conjointement à VisionEDGE, BCTV sera en mesure de fournir du contenu de manière nouvelle et innovante. Ces technologies sont parfaitement adaptées pour renforcer l'engagement des clients dans leur expérience bowling ».

