42Gears lance le plugin ChatGPT pour la plateforme de gestion des appareils mobiles SureMDM





BANGALORE, Inde, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- 42Gears, leader mondial des solutions de gestion unifiée des terminaux (UEM) et de gestion des appareils mobiles (MDM), est fier d'annoncer le lancement du plugin ChatGPT pour son offre phare, SureMDM. Il s'agit d'une étape importante puisque 42Gears devient le premier fournisseur de MDM à exploiter le plugin ChatGPT pour sa solution complète de gestion des appareils.

SureMDM, connu pour ses fonctionnalités robustes et son approche innovante de la gestion des appareils mobiles, est désormais enrichi de ChatGPT, qui offre des capacités de conversation intelligentes. Ce plugin permet aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils d'une manière plus naturelle et intuitive, ce qui ouvre la voie à un nouveau niveau de productivité et d'efficacité.

Avec le plugin ChatGPT de SureMDM, les utilisateurs peuvent désormais :

Surveiller les appareils et appliquer des politiques et des configurations par le biais de conversations : les utilisateurs de SureMDM peuvent désormais surveiller les appareils et appliquer des politiques et des configurations par le biais de conversations en langage naturel. ChatGPT comprend le contexte de la demande et offre une expérience plus conviviale.

Recevoir des informations exploitables : les puissantes capacités de dépannage de SureMDM sont désormais renforcées par l'IA conversationnelle de ChatGPT. Les utilisateurs peuvent rapidement poser des questions ou demander de l'aide concernant la configuration des appareils, les politiques, l'installation d'applications et bien d'autres choses encore, et recevoir des conseils et des solutions instantanés.

Rationaliser les flux de gestion des appareils : ChatGPT élimine le besoin d'une formation ou d'une documentation approfondie en fournissant une assistance intuitive. Les utilisateurs peuvent effectuer efficacement les tâches courantes de gestion des appareils, telles que les déploiements de profils, les vérifications de conformité et les mises à jour logicielles, en utilisant de simples interactions conversationnelles.

Ce lancement révolutionnaire réaffirme la position de 42Gears en tant que précurseur dans l'industrie de la MDM, repoussant sans cesse les limites du possible. La combinaison transparente des fonctions de gestion des appareils de SureMDM avec les capacités de conversation alimentées par l'IA de ChatGPT positionne 42Gears comme un leader de l'industrie dans la fourniture de solutions intelligentes et centrées sur l'utilisateur.

Prakash Gupta, directeur de l'exploitation et directeur technique de 42Gears, ajoute : « Nous sommes ravis d'apporter la puissance de ChatGPT à nos clients SureMDM. Avec le plugin ChatGPT, nous transformons la façon dont les organisations gèrent leurs appareils mobiles. Cette avancée technologique permettra aux utilisateurs d'interagir avec leurs appareils d'une manière plus naturelle et conversationnelle, ce qui se traduira par une productivité accrue et une expérience utilisateur transparente. »

Le plugin ChatGPT pour SureMDM permet une mise en oeuvre facile et une adoption rationalisée. Pour plus d'informations sur le plugin ChatGPT de SureMDM, cliquez ici . Pour en savoir plus sur 42Gears et ses solutions de gestion des appareils mobiles, visitez le site officiel de 42Gears à l'adresse www.42gears.com .

À propos de 42Gears

42Gears est un leader dans la gestion de la mobilité d'entreprise, offrant des solutions de pointe visant à transformer le milieu de travail numérique. Disponibles sur le cloud et sur site, les produits de 42Gears prennent en charge tous les principaux systèmes d'exploitation de mobile et de bureau, permettant aux équipes informatiques et DevOps d'améliorer la productivité du personnel de première ligne et l'efficacité des équipes de développement logiciel. Les produits de 42Gears sont utilisés par plus de 18 000 clients de divers secteurs d'activité dans plus de 115 pays, et sont disponibles à l'achat par le biais d'un réseau mondial de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.42gears.com .

Contact pour les médias :

Surabhi Thakur

E-mail : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/517153/42Gears_Mobility_Systems_Logo.jpg

5 juin 2023 à 23:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :