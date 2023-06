NUVIEW annonce son soutien à la mission climatique et environnementale





Leonardo DiCaprio figure parmi les principaux investisseurs qui s'attachent à faire progresser les solutions au changement climatique

ORLANDO, Floride, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- NUVIEW, une société d'observation de la Terre axée sur la technologie géospatiale, a annoncé aujourd'hui le soutien financier de l'acteur et environnementaliste Leonardo DiCaprio, qui s'est joint au consortium d'investisseurs dirigé par MaC Venture Capital, avec Broom Ventures, Cortado, Florida Funders, Industrious, Liquid2 et Veto Capital pour aider à construire la première constellation de satellites commerciaux LiDAR (détection et télémétrie par la lumière). NUVIEW cherche à cartographier toute la surface terrestre de la Terre en 3D réelle pour la première fois, puis à refaire cette cartographie chaque année.

Les systèmes LiDAR de NUVIEW produiront pour la première fois des représentations précises de la Terre en centimètres, ce qui permettra la mise en oeuvre d'applications importantes dans la lutte contre le changement climatique. Les méthodes traditionnelles d'observation de la Terre, comme l'imagerie satellitaire, ont fourni, au fil du temps, des renseignements précieux sur les changements qui affectent notre planète. Cependant, ces méthodes sont souvent confrontées à certaines limites en ce qui concerne la résolution, la précision et la capacité de pénétrer la couverture d'obscurité ou de végétation dense.

Cette annonce d'investissement fait suite au franchissement de plusieurs jalons technologiques cruciaux et à la signature de plus de 1,2 milliard de dollars en accords préalables avec des entreprises commerciales et des entités gouvernementales.

« Nous sommes ravis d'avoir le soutien de M. DiCaprio et d'autres défenseurs de l'environnement qui partagent nos valeurs NUVIEW pour relever les défis environnementaux mondiaux », a déclaré Clint Graumann, PDG et cofondateur de NUVIEW. « Notre technologie LiDAR spatiale peut révolutionner la façon dont nous surveillons les ressources et les écosystèmes de la Terre, en nous fournissant les données nécessaires pour prendre des décisions éclairées et mettre en oeuvre des solutions efficaces. NUVIEW s'engage à faire en sorte que notre technologie de premier plan contribue à un avenir plus durable pour notre planète ».

« La technologie de pointe de NUVIEW se démarquera en générant des images 3D haute résolution de la surface de la Terre, dans le but d'améliorer notre capacité à surveiller et protéger la planète avec beaucoup plus de précision », a déclaré Leonardo DiCaprio. « Cet ensemble de données sans précédent aidera les scientifiques, les décideurs et les écologistes à prendre des décisions plus éclairées et à découvrir de nouvelles perspectives précieuses en science climatique. »

Le nouvel ensemble de données sera idéal pour les initiatives nationales de cartographie, les ONG, les entreprises commerciales, les chercheurs, les gouvernements et les organisations axées sur la lutte contre les catastrophes naturelles, les changements climatiques et la promotion du développement durable. NUVIEW vise à accélérer les efforts mondiaux pour protéger l'environnement et préserver la biodiversité de notre planète en favorisant la collaboration et le partage d'informations entre les parties prenantes.

NUVIEW

Basée à Lake Nona, en Floride, NUVIEW construit la première constellation de satellites LiDAR commerciaux au monde pour fournir un nuage de points 3D mondial continuellement mis à jour depuis l'espace afin de résoudre les problèmes scientifiques, environnementaux et commerciaux les plus difficiles. Entreprise précurseur, NUVIEW est une pionnière de la technologie satellitaire, des capteurs et des logiciels et s'attache . Elle a pour objectif de produire des données précises de grande qualité avec un potentiel d'application sans fin pour les industries, notamment les sciences de l'environnement, les infrastructures, l'agriculture, la foresterie et l'archéologie. NUVIEW est portée par une équipe dotée d'une expérience pratique et éprouvée dans l'établissement de succès commerciaux à l'échelle mondiale avec l'industrie et le gouvernement, ainsi que par des partenaires de distribution. L'entreprise apporte à l'industrie une combinaison unique d'expertise technique, de succès sur le marché et d'expertise opérationnelle. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter , et apprenez-en plus sur le site ci-après : nuview.space .

