Roborock dévoile le Home Cleaning Center : le pionnier d'une nouvelle ère de maisons immaculées et de bien-être amélioré





PEKIN, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 1er juin, Roborock (688169.SH) a officiellement annoncé que M. Xiao Zhan était l'ambassadeur mondial de la marque Roborock et a dévoilé le très attendu Roborock Home Cleaning Center. Ce centre ultramoderne intègre de manière transparente les trois produits phares de Roborock - les robots balayeurs, les laveuses de sols et les combinés laveuse-sécheuse - dans une solution complète de nettoyage à domicile. Grâce à cette collection innovante de produits, les utilisateurs peuvent améliorer la propreté de leur maison et de leurs vêtements, tout en établissant une nouvelle norme en matière d'esthétique domestique.

La laveuse pour sol intelligente Roborock A10 Ultra : l'efficacité et la polyvalence au service d'un confort accru

Efficacité : la nouvelle laveuse pour sol 2023 Roborock A10 Ultra est dotée d'une conception robuste à deux brosses qui roulent vers l'intérieur et peuvent ramasser les saletés sèches et humides, sans laisser d'espace grâce à une conception à deux bords latéraux. Grâce à cette laveuse avancée, les utilisateurs peuvent désormais s'attaquer sans effort et de manière pratique à leurs tâches quotidiennes de nettoyage des sols, garantissant ainsi des sols impeccables avec la plus grande facilité.

Polyvalence : l'A10 Ultra est une solution de nettoyage complète pour la maison, fonctionnant non seulement comme une laveuse de sols, mais aussi comme un aspirateur autonome et un éliminateur d'acariens. De plus, il est doté de fonctions d'autonettoyage et de séchage, ce qui garantit des performances optimales dans un large éventail de scénarios de nettoyage.

Confort : l'A10 Ultra est doté d'une assistance bidirectionnelle qui permet de pousser et de tirer sans effort. Son corps léger, associé à une poignée ergonomique, assure un niveau remarquable de facilité d'utilisation.

Le robot de balayage et de lavage autonettoyant Roborock G20/S8 Pro Ultra : doubler l'efficacité grâce à des innovations avancées

Le Roborock G20/S8 Pro Ultra est le robot de balayage et de nettoyage le plus performant de l'année. Cet appareil exceptionnel révolutionne le nettoyage grâce aux améliorations apportées aux fonctions de balayage et de lavage. Grâce à ses innovantes brosses doubles en spirale, dotées d'une puissante aspiration de 6 000 Pa, le G20 s'attaque sans effort aux poils d'animaux et aux débris. Pour améliorer encore ses capacités, le robot est équipé de balais à double vibration à quatre zones, ce qui permet d'éliminer les taches comme jamais auparavant.

La station de base G20/S8 Pro Ultra représente un bond en avant remarquable par rapport à sa précédente itération, avec des améliorations significatives en matière d'autonettoyage, de séchage et d'alimentation automatique en eau. La station de base avancée combine la commodité du nettoyage et du séchage automatiques des franges, du dépoussiérage automatique, du remplissage automatique de l'eau et du distributeur automatique de liquide de nettoyage, le tout intégré dans un seul appareil.

Le lave-linge et sèche-linge Roborock H1 à tamis moléculaire : améliorer l'entretien du linge grâce à une efficacité de haut niveau

Poursuivant son engagement en faveur de l'innovation et de l'élargissement de sa gamme de produits, Roborock présente un nouveau produit révolutionnaire. Grâce à sa technologie exclusive de séchage à basse température par tamis moléculaire issue de la recherche et du développement innovants, l'entreprise a surmonté efficacement les problèmes courants rencontrés dans les lave-linge et sèche-linge traditionnels partiels, tels que la réabsorption de l'humidité et les dommages causés par les hautes températures. Avec le remarquable Roborock H1, vous pouvez vous attendre à des performances comparables à celles des lave-linge et sèche-linge autonomes, avec l'avantage supplémentaire d'être certifié pour le lavage et le séchage de tissus délicats tels que la laine et la soie.

Le Roborock H1 est également conçu pour s'adapter à de multiples aménagements et styles d'intérieur. Répondant aux besoins des personnes menant un style de vie rapide, le combo élimine le besoin d'attendre que les vêtements soient lavés et suspendus pour sécher ou qu'ils soient placés manuellement dans un sèche-linge.

Les technologies innovantes renforcent la compétitivité du marché.

Selon le rapport financier 2022 de Roborock, les investissements en recherche et développement ont augmenté de 10,85 % par rapport à l'année précédente. L'augmentation des investissements a donné des résultats remarquables, Roborock ayant obtenu 417 brevets autorisés au niveau national et international. Grâce à ces avancées, l'entreprise a réalisé des percées technologiques significatives et a continuellement amélioré les performances de ses produits. En témoignage de leur excellence, les produits de nettoyage intelligents de Roborock jouissent d'une immense popularité dans plus de 100 pays et régions du monde, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon et la Corée du Sud.

Roborock possède une connaissance approfondie de l'évolution des besoins des ménages, ce qui lui permet d'offrir une multitude de possibilités dans les espaces de vie domestique. En proposant une gamme de produits technologiques hautement automatisés, intelligents et efficaces, l'entreprise reste fidèle à son engagement d'améliorer continuellement l'expérience de la vie à la maison.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2089668/1__1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2089671/2_ID_5f9e9f943097.jpg

5 juin 2023 à 22:00

