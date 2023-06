Roborock dévoile le Home Cleaning Center : un produit à l'avant-garde d'une nouvelle ère marquée par des maisons propres et un bien-être accru





BEIJING, 5 juin 2023 /CNW/ - Le 1er juin, Roborock (688169.SH) a annoncé officiellement la nomination de M. Xiao Zhan à titre d'ambassadeur de la marque mondiale Roborock et a dévoilé le très attendu Roborock Home Cleaning Center. Ce centre à la fine pointe de la technologie intègre harmonieusement les trois produits phares de Roborock, soit les robots balayeurs, les laveuses de sols et les laveuses-sécheuses, dans une solution complète de nettoyage domestique. Grâce à cette série de produits novateurs, les utilisateurs peuvent améliorer la propreté de leur maison et de leurs vêtements, tout en établissant une nouvelle norme d'esthétique domestique.

Laveuse de sols intelligente Roborock A10 Ultra : efficacité et polyvalence exceptionnelles

Efficacité : La nouvelle laveuse de sols Roborock A10 Ultra, lancée en 2023, est dotée d'une conception robuste et d'une double brosse à roulement vers l'intérieur qui peut ramasser les déchets secs et humides, ne négligeant aucun espace grâce à sa conception à doubles bords. Grâce à cette laveuse de sols perfectionnée, les utilisateurs peuvent maintenant s'attaquer facilement à leurs tâches quotidiennes de nettoyage des planchers, ce qui garantit des sols propres sans effort.

Polyvalence : la laveuse A10 Ultra est une solution de nettoyage de maison complète qui fonctionne non seulement comme une laveuse de sols, mais aussi comme un aspirateur autonome efficace contre les acariens. De plus, la laveuse est dotée de fonctions de nettoyage et de séchage autonomes, ce qui garantit des performances optimales dans un large éventail de scénarios de nettoyage.

Confort : la laveuse A10 Ultra offre une assistance bidirectionnelle qui facilite la poussée et la traction sans effort. Son boîtier léger, associé à une poignée ergonomique, garantit une facilité d'utilisation remarquable.

Robot Roborock G20/S8 Pro Ultra autonettoyant pour le balayage et la vadrouille : efficacité doublée grâce à des innovations avancées

Voici le robot phare de l'année, le Roborock G20/S8 Pro Ultra. Cette unité exceptionnelle révolutionne le nettoyage grâce à ses améliorations avancées des fonctions de balayage et de vadrouillage. Grâce à de doubles brosses en spirale novatrices offrant une puissante succion allant jusqu'à 6 000 Pa, le robot G20 s'attaque sans effort aux poils et aux débris des animaux de compagnie. Le robot est équipé de vadrouilles à double vibration à quatre zones, améliorant encore davantage ses capacités et assurant une élimination efficace des taches comme jamais auparavant.

La station de base G20/S8 Pro Ultra représente un progrès remarquable par rapport à sa version précédente, avec des améliorations significatives en matière d'autonettoyage, de séchage et d'alimentation automatique en eau. La station de base avancée combine la commodité du nettoyage et du séchage automatiques de la vadrouille, la collecte automatique de poussière, le réapprovisionnement automatique en eau et le distributeur automatique de liquide de nettoyage, tous intégrés dans un seul appareil.

Laveuse et sécheuse à tamis moléculaire Roborock H1 : haute efficacité et expérience de nettoyage du linge améliorée

Roborock présente un ajout révolutionnaire à sa gamme de produits, poursuivant son engagement en faveur de l'innovation et élargissant sa gamme de produits. Grâce à sa technologie brevetée de séchage à basse température à tamis moléculaire, fruit d'un processus de recherche et développement innovant, l'entreprise a réussi à surmonter les défis communs que posent les laveuses et les sécheuses traditionnelles, comme la réabsorption de l'humidité et les dommages causés par des températures élevées. Avec le remarquable Roborock H1, vous pouvez vous attendre à une performance équivalente à celle des machines à laver et sécheuses autonomes, avec l'avantage supplémentaire d'un lavage et séchage certifié pour les tissus délicats comme la laine et la soie.

Le Roborock H1 est également conçu pour se marier à de multiples agencements domestiques et styles intérieurs. Répondant aux besoins des gens au rythme de vie effréné, ce produit combiné élimine le besoin d'attendre que les vêtements soient lavés et accrochés pour sécher ou chargés manuellement dans une sécheuse.

Cette technologie novatrice renforce la compétitivité sur le marché

Selon le rapport financier 2022 de Roborock, les investissements en recherche et développement de l'entreprise ont augmenté de 10,85 % par rapport à l'année précédente. Cet investissement accru a donné des résultats remarquables, Roborock ayant obtenu 417 brevets autorisés au pays et à l'étranger. Ces progrès ont permis à l'entreprise de réaliser d'importantes percées technologiques et d'améliorer continuellement le rendement de ses produits. Témoignant de leur excellence, les produits de nettoyage intelligents de Roborock jouissent d'une immense popularité dans plus de 100 pays et régions du monde, dont l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon et la Corée du Sud.

Roborock a une compréhension approfondie des besoins changeants des ménages, offrant une foule de possibilités dans les espaces de vie du foyer. En offrant une gamme de produits technologiques hautement automatisés, intelligents et efficaces, l'entreprise demeure déterminée à améliorer continuellement la vie à la maison.

