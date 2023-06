UN FILM QUÉBÉCOIS EN COMPÉTITION OFFICIELLE AU PRESTIGIEUX TRÈS COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - C'est le 2 juin dernier qu'a été lancé la 25e édition du Très Court International Film Festival, un évènement sans frontière diffusé simultanément dans 20 pays et dans plus de 60 villes, dont Montréal. Jusqu'au 11 juin, les cinéphiles de partout dans le monde sont conviés au visionnement de la crème de la crème de la production mondiale de l'année.

Des 2 500 films reçus en candidature cette année par le Festival, seuls 40 ont été retenus en compétition internationale officielle. Un film québécois se niche parmi ces pépites : L'heure du thé, du franco-québécois Guillaume Blanchet, est une magnifique fable poétique de 3 minutes 30, réalisée en stop motion, abordant la thématique du départ.

« Chaque départ est une histoire différente : un salarié qui prend sa retraite, un jeune expatrié, quelqu'un qui n'est plus, un couple qui se sépare, un migrant prêt à tout perdre. Chaque exode est un mélange entêtant de mélancolie et d'espoir. » nous raconte Guillaume Blanchet. « C'est un sujet universel qui se renouvelle sans arrêt. Je suis ravi que L'heure du thé continue à toucher les gens et honoré qu'il ait été sélectionné au prestigieux Festival du Très court. »

Le film, réalisé en 2016, avait collectionné les honneurs à sa sortie : reçus dans plus de trente compétitions officielles, il avait entre autres remportés le prix du Meilleur film au Olonne Film Festival (France), le prix du Meilleur court-métrage au Festival Animaze (Montréal) et le prix du Meilleur film d'animation au Inshadow Festival (Portugal).

Guillaume Blanchet, que l'on connaît notamment pour ses très habiles courts métrages The Man who lived on his bike et Bounce, en est ainsi à sa 5e sélection officielle du Très Court International Film Festival, qui lui avait décerné en 2015 le Grand Prix et le Prix du public pour A girl named Elastika, une prouesse technique et poétique qu'on ne se lasse pas de revoir.

La remise officielle des prix aura lieu cette année les 9 et 10 juin à Tours (France). Souhaitons à L'heure du thé, qui occupe dans la compétition la stratégique place du film de clôture, le succès auquel il peut prétendre!

