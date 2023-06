LOCUS ROBOTICS PRÉSENTERA LES AMR LOCUS ORIGIN & LA PLATEFORME D'AUTOMATISATION D'ENTREPÔT LocusONE AU DELIVER 2023 À AMSTERDAM





L'important fournisseur de robots mobiles autonomes disposera d'une plateforme d'automatisation innovante, entièrement intégrée et alimentée par la science des données pour orchestrer des robots aux facteurs de forme multiples dans les grands entrepôts

AMSTERDAM, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, leader mondial des robots mobiles autonomes (AMR) pour l'automatisation des entrepôts, est heureux d'annoncer sa participation au Deliver 2023, du 6 au 7 juin à Amsterdam. Locus Robotics présentera ses AMR Locus Origin hautement flexibles et innovants accompagnés de la puissante plateforme d'automatisation des entrepôts alimentée par la science des données LocusONE au stand C70.

« Nous sommes ravis de présenter nos dernières innovations technologiques à nos clients mondiaux et européens au Deliver 2023, a déclaré Rick Faulk, directeur général de Locus Robotics. Nos ARM Locus Origin combinés à la plateforme d'automatisation des entrepôts de pointe LocusONE transforment le fonctionnement des entrepôts, accroissent la productivité et améliorent l'ergonomie des travailleurs et l'expérience globale en milieu de travail. Nous invitons les participants à visiter notre stand au Deliver 2023 pour découvrir directement la puissance de Locus Robotics qui révolutionne l'automatisation des entrepôts. »

Deliver est une conférence internationale renommée qui rassemble les esprits les plus innovants dans les industries de la logistique et du e-commerce. Avec sa technologie de pointe et ses solutions révolutionnaires, Locus Robotics devrait avoir un impact significatif durant l'événement. La participation de Locus souligne son engagement à révolutionner l'automatisation des entrepôts grâce à l'intégration transparente de la science des données, aux technologies robotiques et aux logiciels intelligents.

Les AMR Locus Origin seront le point d'orgue de Locus Robotics au Deliver 2023. Ces robots de pointe sont conçus pour accroître l'efficacité opérationnelle et la productivité dans les grands entrepôts ? qu'il s'agisse de sites nouveaux ou existants ? en automatisant tous les aspects du déplacement de matériel. Grâce à une optimisation axée sur les données et à des capacités de navigation robustes et sûres pour s'adapter aux environnements dynamiques, les AMR Locus Origin travaillent de façon fluide avec les collaborateurs humains pour améliorer la précision de la préparation des commandes et la rapidité d'exécution.

La plateforme d'automatisation des entrepôts LocusONE vient révolutionner les AMR Locus Origin. Conçue à partir de la science des données et d'algorithmes innovants, LocusONE permet, à l'échelle de l'entreprise, une orchestration fluide de robots aux facteurs de forme multiples au sein d'un seul entrepôt. La plateforme optimise la répartition des tâches, la planification des itinéraires et l'utilisation des ressources, tout en fournissant des informations en temps réel sur les opérations de l'entrepôt. En tirant parti de la puissance de LocusONE, les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations, réduire leurs coûts et obtenir un avantage concurrentiel dans le monde du e-commerce en évolution rapide.

Locus Robotics invite tous les participants à venir les rencontrer au Deliver 2023, au stand C70. Des représentants de l'entreprise seront disponibles pour des démonstrations, des présentations et des discussions approfondies sur les AMR Locus Origin et la plateforme d'automatisation des entrepôts LocusONE.

À propos de Locus Robotics

Locus Robotics est le leader mondial des solutions d'automatisation des entrepôts qui changent la donne à l'échelle des entreprises. Sa plateforme intègre des robots mobiles autonomes (AMR) puissants et intelligents qui travaillent harmonieusement avec les travailleurs humains pour améliorer considérablement le mouvement de produit et la productivité, en les doublant voire en les triplant. Ayant figuré deux années de suite dans le classement de l'Inc. 500, en plus de remporter plus de 17 prix sectoriels et technologiques, la solution de Locus augmente considérablement la productivité du traitement des commandes, réduit les coûts opérationnels et rend les lieux de travail plus agréables, plus sûrs et plus ergonomiques pour les travailleurs.

Locus Robotics, qui dessert plus de 100 marques parmi les plus grandes au monde et est déployée dans plus de 250 sites mondialement, permet aux détaillants, aux sociétés de logistique tierce et aux entrepôts spécialisés de satisfaire et de surpasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et élevées des environnements d'exécution d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.locusrobotics.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

5 juin 2023 à 19:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :