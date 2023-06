Première pelletée de terre pour les travaux de construction du CPE l'Attrait mignon, installation les Amiculteurs, à la Maison de l'UPA





LONGUEUIL, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) et le CPE l'Attrait mignon sont heureux de procéder à une première pelletée de terre, annonçant officiellement les travaux de construction de l'installation du CPE l'Attrait mignon à la Maison de l'UPA. L'événement s'est tenu en présence du président général de l'UPA, Martin Caron, de la présidente du CPE l'Attrait mignon, Isabelle Faucher, et du ministre responsable des Services sociaux et député de Taillon, Lionel Carmant.

Au cours de la conférence de presse, l'UPA et le CPE l'Attrait mignon ont dévoilé le nom que portera l'installation, soit le CPE l'Attrait mignon, installation les Amiculteurs. Par ailleurs, le slogan sera Ici, on cultive les amitiés.

Les travaux, qui ont débuté le 20 avril dernier, s'échelonneront sur une période de 18 semaines en vue de l'ouverture de cette installation de 80 places, à l'automne prochain, qui sera gérée par l'équipe d'expérience du CPE l'Attrait mignon et de sa directrice générale, Claudia Beaudin.

Afin de réaliser le projet, la Maison de l'UPA a été réorganisée pour permettre la création d'un espace de 7 600 pieds carrés situé au rez-de-chaussée de l'édifice et dont la thématique de l'agriculture sera omniprésente. La cour extérieure sera également aménagée avec, notamment, des modules de jeux, du gazon synthétique, des zones d'ombrage et des jeux d'eau en été, pour que les enfants puissent profiter de l'extérieur, beau temps, mauvais temps, et ce, en toute sécurité. Une salle multifonctionnelle unique et une petite cuisine viendront compléter l'installation.

Citations :

« C'est une fierté pour l'UPA d'accueillir une installation du CPE l'Attrait mignon qui démontre l'importance que notre organisation accorde à la conciliation travail-famille. De plus, dans un contexte de compétitivité pour l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre, ce projet renforce l'UPA comme un employeur de choix dans la grande région de Montréal. En terminant, je félicite l'ensemble des partenaires qui rendent ce projet possible aux bénéfices des familles de notre communauté », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

« Ces nouvelles places permettront à plus de parents de contribuer à la vitalité économique de la région en sachant leurs enfants entre bonnes mains. Nous avons besoin de ces services de qualité pour nos familles », a déclaré la présidente du CPE l'Attrait mignon, Isabelle Faucher.

« Des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité comme celui-ci, qui prendra place bientôt dans la ville de Longueuil, permettent aux enfants de profiter d'un environnement exceptionnel pour se développer et s'épanouir. C'est aussi une excellente nouvelle pour les parents de la région qui pourront bénéficier de ces infrastructures à un coût abordable et savoir que ce qu'ils ont de plus précieux est en sécurité. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de toutes celles et ceux qui rendent possibles la mise sur pied de beaux projets comme le début des travaux qui s'entament ici et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu'à l'ensemble du personnel. » a déclaré la ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy.

« Aujourd'hui, nous inaugurons un Centre de la petite enfance qui incarne notre engagement envers le bien-être et l'épanouissement des enfants. Cet espace exceptionnel, avec ses deux cours extérieures, ses modules de jeux et ses zones d'ombrage, favorisera un environnement stimulant et vivant pour nos tout-petits et leurs éducatrices. Je me réjouis de ce projet qui, en plus de contribuer à la conciliation travail-famille, permettra le développement optimal des enfants d'employés de l'UPA, ici, dans le comté de Taillon », a déclaré le ministre Lionel Carmant.

