Le ministre Fraser se rendra à Winnipeg pour une annonce et pour assister à une cérémonie de citoyenneté





WINNIPEG, MB, le 5 juin 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, se rendra à Winnipeg pour une annonce concernant l'immigration et une cérémonie de citoyenneté spéciale.

Conférence de presse concernant les voyages sans visa

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce concernant les voyages sans visa.

Date : Mardi 6 juin 2023

Heure : 11 h 30 (HC)

Lieu : Aéroport international Richardson de Winnipeg, terminal de départ

2000, avenue Wellington

Winnipeg (Manitoba) R3H 1C2

Le ministre sera accompagné de :

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député pour Winnipeg-Nord;

Rechie Valdez , députée pour Mississauga--Streetsville.

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 15 (HC).

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'événement en composant les numéros suivants :

numéro sans frais ( Canada /É.-U.) : 1-866-206-0153;

numéro local : 613-954-9003;



code d'accès : 2620118#.

L'annonce sera diffusée en direct sur YouTube.

Assemblée publique avec les intervenants locaux et les membres de la communauté

L'honorable Sean Fraser , ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une table ronde avec des intervenants locaux et des membres de la communauté au Philippine Canadian Centre of Manitoba (Centre philippino-canadien du Manitoba).

Date : Mardi 6 juin 2023

Heure : 14 h 15 (HAA)

Le ministre sera accompagné de :

Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député pour Winnipeg-Nord;

Rechie Valdez , députée pour Mississauga--Streetsville.

Notes à l'intention des médias : Cet événement est fermé aux médias.

Cérémonie de citoyenneté à VIA Rail

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 20 nouveaux citoyens du Canada lors d'une cérémonie spéciale organisée par VIA Rail. La cérémonie sera présidée par la juge de la citoyenneté Suzanne Carrière.

Date : Mercredi 7 juin 2023

Heure : 14 h (HC)

Lieu : VIA Rail

123, rue Main, salle 101

Winnipeg (Manitoba) R3C 1A3

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 45 (HC).

La prise de photographies et de vidéos est permise durant la cérémonie.

