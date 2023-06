KBI Biopharma dévoile KBI PUREplatformtm, une offre d'expression microbienne qui change la donne et redéfinit la fabrication biopharmaceutique





KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui le lancement de KBI PUREplatformtm, une plateforme de développement de lignées cellulaires microbiennes (CLD) haut de gamme qui se caractérise par une efficacité inégalée dans un système d'expression microbienne destiné à la production biopharmaceutique. Cette plateforme, qui est l'aboutissement de plusieurs décennies de développement de protéines thérapeutiques et d'expertise industrielle de KBI, répond aux défis connus du secteur tels que les faibles titres, la mauvaise qualité des produits et les contraintes de capacité, permettant aux clients d'améliorer de manière significative les processus afin de mettre les produits sur le marché de manière plus simple et moins coûteuse.

Conçue pour une utilisation commerciale, la plateforme comprend la lignée cellulaire PUREcolitm à haute prodution de KBI, E. coli associée de manière experte à PUREplasmidstm et à PUREmediatm disponibles en 8, 24, 48 et 96 ensemble de criblage, avec de futures souches et ensemble de criblage en cours de développement. Une plateforme robuste et efficace, un développement prédictif et des flux de travail évolutifs à haut débit alimentent rapidement le développement de processus en amont et la fabrication à un stade avancé. Notre expression des protéines est adaptée individuellement aux exigences de chaque client.

« Avec l'introduction de la plateforme KBI PURE, nous sommes prêts à repousser les limites de la synergie entre les systèmes d'expression et les procédés, ce qui souligne l'engagement de KBI envers l'innovation et les solutions centrées sur le client dans tous les secteurs d'activité », a déclaré Sigma Mostafa, directeur scientifique de KBI Biopharma. « Nous nous efforçons toujours de garder une longueur d'avance grâce à des avancées significatives en matière de production. Grâce à cette plateforme, nous redéfinissons le paysage de l'expression microbienne et élevons le niveau d'efficacité afin de créer de nouvelles opportunités de marché pour les systèmes d'expression évolutifs ».

Le système avancé et la souche modifiée sont plus performants que les souches K-12 ou B d'E. coli en se développant 50 % plus vite, ce qui réduit le temps de production de près d'une demi-journée par lot. PUREcoli se distingue par sa sécurité et son efficacité, avec 100 gènes de virulence ou d'immunogénicité en moins, ce qui élimine le besoin d'antibiotiques pour la stabilisation des plasmides.

« Les résultats obtenus par notre équipe de développement avec PUREplatform ouvrent la voie à nos partenaires pour réaliser des substances médicamenteuses microbiennes à une fraction des échelles précédemment nécessaires, et nous espérons que cela se traduira par un coût des marchandises plus efficace pour la fabrication à l'échelle », a déclaré J.D. Mowery, PDG de KBI Biopharma.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d'une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Des partenaires mondiaux utilisent les technologies de KBI pour faire progresser plus de 160 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique et pour la fabrication d'une dizaine de produits commerciaux. En s'appuyant sur ses capacités d'analyse de classe mondiale et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services de développement de procédés robustes et de fabrication clinique et commerciale cGMP pour les programmes de thérapie mammifère, microbienne et cellulaire. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI aide ses partenaires à faire progresser des candidats-médicaments sur le marché. KBI est au service de ses partenaires mondiaux avec huit sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com

5 juin 2023 à 16:45

