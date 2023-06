La pression monte au Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost





PRÉVOST, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - La situation continue de se dégrader au Service de sécurité incendie de la Ville de Prévost où la vingtaine de pompiers et pompières sont à couteaux tirés avec les élus(e)s municipaux(ales) dans le cadre du renouvellement de leur convention collective.

Après une visite au conseil municipal au début de l'année afin de demander aux personnes élues d'accepter un processus de médiation visant à assainir le climat de travail à la caserne - demande qui avait obtenu une fin de non-recevoir du maire -, les syndiqué(e)s ont entamé vendredi dernier une campagne d'affichage publique pour informer la population de Prévost de l'état des relations de travail.

Rappelons que la convention collective de ces employé(e)s est échue depuis le 31 décembre 2021. Malgré une dizaine de rencontres entre les parties, aucun avancement significatif n'a été réalisé. Pis encore, le congédiement d'un pompier, les rétrogradations, les lettres de réprimande ainsi que les mesures disciplinaires diverses envers les officiers syndicaux avant la période des fêtes de 2022 avaient mis le feu aux poudres.

Pourtant, selon le syndicat, le climat à la table de négociation a toujours été respectueux.

« Il faut que les contribuables soient au courant du manque de volonté de la Ville de régler notre convention collective. En même temps, nous voulons les rassurer que peu importe l'issue de cette situation, leur protection est notre priorité et qu'en aucun temps celle-ci ne sera compromise », a rappelé Guillaume Aspirault-Massé, président de la section locale 7161.

Il est nécessaire également de préciser que les pompiers et pompières ont adopté à l'unanimité, le 10 janvier dernier en assemblée générale, un mandat de moyens de pression, lequel est présentement en vigueur.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente 1877 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

5 juin 2023 à 16:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :