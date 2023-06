MURAL et la Ville de Montréal dévoilent une immense oeuvre d'art public éphémère de l'artiste SAYPE sur le Mont-Royal





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le Festival MURAL et la Ville de Montréal sont fiers de dévoiler aujourd'hui une oeuvre d'art urbain inoubliable pour notre métropole.

Ils ont inauguré une gigantesque fresque éphémère peinte au pied du Mont-Royal, une création originale de l'artiste français SAYPE, pionnier de l'art intégré aux paysages naturels. L'artiste a choisi Montréal et le Festival MURAL pour la plus récente étape de sa tournée mondiale qui propose la création de fresques immenses sur des canevas naturels à l'aide d'une peinture entièrement biodégradable.

Cette réalisation exceptionnelle promet d'enchanter les résidents et visiteurs de la métropole:

« Nous sommes tellement heureux de présenter l'oeuvre de SAYPE au public montréalais à l'aube de la 11e édition du Festival. Ce type de projet est une première au Canada et un symbole de l'impressionnante capacité de l'art urbain à innover pour transformer des espaces publics ! », souligne M. Nicolas Munn Rico, président et Directeur créatif du Festival Mural.

L'oeuvre a été produite en une semaine sur un espace gazonné spécialement aménagé. Cet emplacement stratégique offrira une vue panoramique sur l'oeuvre d'art monumentale qui s'étend majestueusement sur le paysage du Mont-Royal. Elle s'inscrit dans la série "Beyond Walls", un projet de SAYPE qui a voyagé partout dans le monde depuis 2019, de Paris à New York en passant par l'Asie et le Moyen Orient.

Ce projet monumental est parti d'un postulat : le monde se polarise, une partie de la population fait le choix du repli sur soi. Pourtant, SAYPE le souligne « Je suis intimement convaincu que c'est ensemble que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'elle devra surmonter ». C'est de cette conviction qu'est née l'envie de partager un message positif, d'entraide et d'effort commun à travers le monde en créant symboliquement la plus grande chaîne humaine jamais réalisée au monde.

« La Ville de Montréal est fière d'avoir accompagné MURAL et d'accueillir SAYPE chez nous pour la réalisation de cette oeuvre éphémère. En leur donnant accès au Parc du Mont-Royal pour réaliser un projet aussi marquant qui, malgré son ampleur, respecte l'intégrité du milieu naturel et le met en valeur, l'équipe de MURAL nous offre une oeuvre majeure dont le thème est riche de sens », ajoute Mme Ericka Alneus, conseillère de ville dans Rosemont - La Petite-Patrie et membre du comité exécutif responsable de la culture et du patrimoine à la Ville de Montréal.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du Conseil des Arts et lettres du Québec et de l'Institut Français. L'artiste a été transporté grâce à Air Canada.

Vous trouverez en pièce jointe un dossier photo et vidéo pris du haut des airs qui mettent en valeur le résultat final du projet. L'oeuvre elle-même disparaîtra naturellement du Parc avec la pousse et les prochaines coupes du gazon.

