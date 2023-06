Cintas Canada dévoile les finalistes du concours des Meilleures toilettes du Canada, édition 2023





À vos marques, prêts, votez! Cintas Canada, Ltée invite le public à voter pour ses toilettes préférées dans le cadre du concours des Meilleures toilettes du Canada. Le public peut voter plusieurs fois à partir de maintenant et jusqu'au 7 juillet 2023 à l'adresse bestrestroom.com/cafrench. Le gagnant recevra des services aux établissements de Cintas pour une valeur de 2 500 $ pour l'aider à entretenir ses toilettes primées.

Le concours des Meilleures toilettes du Canada distingue des entreprises qui ont investi dans la construction et l'entretien de salles de toilettes exceptionnelles. « Nous sommes fiers de souligner ces cinq finalistes qui ont investi dans des installations sanitaires propres et uniques afin de fidéliser leur clientèle », a déclaré Candice Raynsford, directrice du marketing, Cintas Canada. « Nous encourageons le public à faire entendre sa voix et à soutenir ces entreprises en votant dans le cadre du concours. »

Les candidats de cette année ont été jugés en fonction de cinq critères : propreté, attrait visuel, innovation, fonctionnalité et éléments de conception originaux. Voici les cinq finalistes :

Toilettes du Forest Pavilion (Winnipeg, Manitoba) : Le Forest Pavilion est une structure quatre saisons construite sur les terres du Traité no 1 dans la zone du canal de dérivation de la rivière Rouge, au parc Crescent Drive, dans le sud-ouest de Winnipeg. Il s'agit d'une première structure civique de ce type à appliquer les normes de protection contre les inondations de la FEMA en Winnipeg. Tous les matériaux sous la ligne d'inondation peuvent être complètement submergés sans se détériorer. Les choix de construction durables comprennent la plantation de plantes indigènes, l'utilisation d'acier galvanisé à chaud durable, de sapin brut fixé mécaniquement (afin d'être facilement remplacé) provenant de sources et d'usines utilisant des pratiques d'exploitation durables, et d'appareils sanitaires à très faible débit, d'éclairage à DEL et de détecteurs de présence pour réduire la consommation. Hard Bean Brunch Co. (Port Moody, C.-B.) : Les cabines individuelles, de genre neutre, sont encadrées de garnitures jaune vif et de portes jaunes assorties dans les toilettes de ce lieu de brunch populaire. Peintes en bleu marine avec des carreaux élégants, noirs ou blancs, les toilettes sont recouvertes d'un amusant papier peint en forme de feuille de palmier sur le thème du rose et du bleu marine. Chaque cabine entièrement fermée est équipée d'un lavabo pour plus d'intimité. N'oubliez pas de vous regarder dans le miroir rétroéclairé par DEL avant de retourner déguster votre brunch. Les toilettes de The Gathering Place (Vancouver, C.-B.) : The Gathering Place est un centre communautaire dynamique dont la mission est de servir la population diversifiée de Vancouver, y compris les personnes sans logement, les personnes marginalisées, les personnes âgées, les nouveaux arrivants et la communauté LGBTQ+. Lorsque la ville de Vancouver a chargé Carscadden Stokes McDonald Architects de rénover les toilettes existantes de The Gathering Place, avec le soutien du personnel et des parties prenantes de la ville et de The Gathering Place, ils se sont concentrés sur la création d'espaces universellement accessibles, durables et étonnamment élégants pour les personnes qui n'auraient peut-être pas accès autrement à des toilettes publiques invitantes et amusantes. L'une des toilettes dispose d'un pédiluve sur mesure avec un banc pour un nettoyage rapide, tandis que des douches entièrement accessibles sont également fournies. L'accès à des toilettes propres, sûres et accessibles est un droit humain; les rendre charmantes et chics est une excellente idée. Grâce à des combinaisons de couleurs surprenantes dans le carrelage, la peinture et les joints, ancrées par des sols blancs simples, des vanités et d'immenses miroirs ronds, les installations ont été conçues pour être faciles à entretenir, à garder propres et à utiliser en toute sécurité. Yesterday's Auto Gallery (Edmonton, Alberta) : Démarrez vos moteurs pour aller découvrir les toilettes mémorables de Yesterday's Auto Gallery. Le plus grand musée de voitures anciennes du Canada propose des toilettes classiques et propres. Les toilettes sur le thème des voitures comprennent des photos de voitures sur le mur, ainsi qu'une photo de Fonzie, alias « The Fonz », de « Happy Days » qui ravivera de vieux souvenirs. Le grand carrelage blanc rend l'espace de cette toilette spacieuse plus lumineux. The Big Apple (Colborne, Ontario) : Connu pour ses tartes savoureuses et ses activités familiales amusantes, le slogan de The Big Apple est : « Un peu de campagne, beaucoup de plaisir! ». Il en va de même pour ses toilettes. Elles sont équipées d'un décor rustique, avec des étoiles métalliques accrochées aux murs, des enseignes décoratives en tôle ondulée et des miroirs encadrés de bois usé par le temps. Les carreaux et les cabines aux tons de bois ajoutent également à l'ambiance campagnarde pour que vous vous sentiez comme chez vous.

Pour en savoir plus sur le concours des Meilleures toilettes du Canada ou pour recevoir un exemplaire du règlement, communiquez avec Christina Alvarez par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 708 908-0898.

À propos de Cintas Canada Ltée

Cintas Canada Ltée, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant des produits et services qui aident à maintenir la propreté, la sécurité et l'apparence exemplaires de leur établissement et de leur personnel. Avec des produits et services incluant des uniformes, des tapis, des fournitures de toilettes et des produits et formations de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. La société a également créé le programme Propreté totaleMC, le premier service en son genre à offrir la livraison planifiée de fournitures essentielles de nettoyage, un service de lavage hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d'assainissement. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et fait partie de l'indice boursier Standard & Poor's 500.

5 juin 2023 à 12:35

