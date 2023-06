Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - SOIL.WT

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Titan Medical Inc. Symbole TSX : TMD Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 13 h 19 PM L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou...

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) accueille favorablement l'intention du ministre de l'Éducation d'agir et de consulter son réseau pour améliorer la maîtrise du français....