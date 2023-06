Déclaration - Le Canada est un chef de file mondial dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée





OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). La pêche INN est une cause majeure du déclin des stocks de poissons et de la destruction des écosystèmes marins dans le monde, menaçant les moyens de subsistance des pêcheurs respectueux des lois, y compris ici même au Canada.

La lutte contre la pêche INN est une priorité élevée pour le Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé le Fonds pour un océan commun, dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique , s'engageant à verser 84,3 millions de dollars sur cinq ans. Ce nouveau financement appuiera la création de règles internationales plus strictes contre la pêche INN, ainsi que le déploiement de la technologie satellitaire avancée du Canada visant à détecter les navires sombres dans les zones à risque élevé de la région Indo-Pacifique, pour aider à détecter, à suivre et à intercepter les pêcheurs illégaux.

Dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, des agents des pêches canadiens seront déployés dans la région, pour effectuer des patrouilles et de la formation dans les États partenaires. Cette mesure s'appuie sur le succès de la participation du Canada à l'opération Garde du Pacifique Nord , une opération annuelle conjointe d'application de la loi avec les États-Unis et d'autres partenaires. Dans le cadre de cette opération l'an dernier, les agents des pêches canadiens ont découvert des incidents préoccupants concernant l'amputation des ailerons de requin , de pollution par les ordures, et de violations présumées des règles internationales en matière de pêche.

Le Canada a également lancé conjointement avec les États-Unis et le Royaume-Uni l'Alliance d'action contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) , afin de tirer parti de nos efforts continus pour lutter contre cette activité partout dans le monde. Neuf pays et l'Union européenne travaillent ensemble pour prendre des mesures contre quiconque se livre à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou en tire profit, y compris les navires, les entreprises, et les particuliers.

Nous travaillons avec ces mêmes nations et d'autres, pour renforcer l'ordre international fondé sur des règles, en proposant des mesures plus strictes contre la pêche INN. Par exemple, cette année, le Canada a été à la tête d'une proposition visant à interdire l'amputation des ailerons de requin, et le déversement de plastiques provenant des bateaux de pêche dans l'océan Pacifique Nord, qui a été adoptée par les pays membres de la Commission des pêches du Pacifique Nord et qui entrera en vigueur cet été.

Lors de réunions tenues à Osaka, au Japon, cette semaine, le Canada continuera de diriger les efforts pour établir un programme d'inspection international conjoint, qui permettrait d'inspecter plus efficacement les navires qui pêchent le thon et les espèces apparentées dans l'ensemble de l'océan Atlantique.

Cet été, le Canada sera également l'hôte du 7e Atelier mondial de formation sur l'application de la Loi sur les pêches, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cet atelier réunira plus de 250 praticiens internationaux de l'application de la loi sur les pêches de plus de soixante-dix pays, soulignant ainsi le rôle de chef de file international du Canada dans la lutte contre la pêche INN.

Je suis fière que le Canada soit considéré comme un chef de file dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et que nous fassions notre part pour aider les gens du monde entier à préserver la santé et l'abondance de l'océan mondial, maintenant et pour l'avenir.

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

