Le Musée canadien de l'histoire imagine ce que pourrait contenir un musée du futur

GATINEAU, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Que devrions-nous préserver aujourd'hui pour l'avenir? Voilà la question principale à laquelle tente de répondre le Musée canadien de l'histoire dans sa toute nouvelle série de balados, disponible pour écoute à compter du 13 juin prochain.

Animés par Kim Thúy, autrice primée et personnalité télévisuelle connue, les cinq premiers épisodes d'Artéfactualité - Récits du musée du futur présentent les histoires remarquables de personnalités canadiennes qui ont été généreusement confiées au Musée : celles d'une chanteuse populaire, d'athlètes, d'Ainés autochtones, d'un designer industriel célèbre mondialement et d'autres gens aux expériences notables, comme une réfugiée devenue experte des questions relatives aux personnes réfugiées et migrantes.

Né de la collaboration entre le Musée, des personnalités et des communautés pour préserver l'histoire d'aujourd'hui, Artéfactualité met le public de partout au Canada en contact avec des récits personnels qui permettront aux générations futures de mieux comprendre notre passé commun.

En écoutant Artéfactualité, le public découvrira sous un nouveau jour les histoires derrière des objets fascinants des collections du Musée, qui contribuent à animer les récits présentés dans les différents épisodes de la série. Ainsi il sera possible d'en apprendre davantage sur le costume emblématique lié à la chanson « Bye bye mon cowboy » de Mitsou, sur le rare portrait d'un joueur de la Colored Hockey League of the Maritimes, sur une éblouissante lame d'obsidienne qui pourrait dater d'aussi loin que 13 000 ans, sur les remarquables récits de personnes réfugiées de l'Asie du Sud-Est, et sur une poubelle si bien conçue qu'elle invite pratiquement vos déchets à l'intérieur.

« En plus d'offrir un aperçu des coulisses de ces récits et des recherches approfondies qui animent nos collections, Artéfactualité est également lié aux conversations que de nombreuses personnes au pays tiennent actuellement sur le genre, la race, la décolonisation, l'immigration et l'innovation, a déclaré Bianca Gendreau, directrice principale par intérim, Recherche et Conservatrice en chef du Musée canadien de l'histoire. Nous sommes fiers de recourir au pouvoir des récits numériques avec Artéfactualité, la nouvelle série de balados du Musée. »

Le public est invité au lancement officiel des cinq premiers épisodes en présence de Kim Thúy et de Mitsou, le mardi 13 juin à 19 h, dans la salle de l'Histoire canadienne du Musée. Les gens peuvent réserver leur place à museedelhistoire.ca; faites vite, car les places sont limitées. Il sera également possible de visionner le lancement en direct sur le site Web, sur la page Facebook ou la chaine YouTube du Musée.

Artéfactualité - Récits du musée du futur, la série de balados du Musée canadien de l'histoire, est produite par Makwa Creative et Antica Productions. Il est possible de s'abonner et d'écouter gratuitement la première saison d'Artéfactualité sur les principales plateformes de baladodiffusion, telles que Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts.

Consultez le site museedelhistoire.ca pour découvrir d'autres histoires fascinantes et de remarquables expositions du Musée.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

