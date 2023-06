Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Plus de 1,5 M$ pour rendre la ville de Saint-Raymond plus résiliente face aux inondations





SAINT-RAYMOND, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 1 696 500 $ a été accordée à la Ville de Saint-Raymond pour réduire les risques d'inondations causées par les embâcles de glace sur son territoire.

Le projet de la Ville consiste à transformer le barrage de Chute-Panet, situé sur la rivière Sainte-Anne, en ouvrage de protection. Plus précisément, l'aide financière soutient la première phase de ce projet qui comprend l'achat du barrage, la réalisation de réparations sur l'ouvrage, ainsi qu'une évaluation environnementale et hydraulique du site.

Citations :

« Depuis de nombreuses années, le centre-ville de Saint-Raymond est aux prises avec des inondations. Je sais que le projet qu'on annonce est attendu et je me réjouis qu'il puisse aller de l'avant grâce à la collaboration de notre gouvernement. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Je suis très fière d'annoncer cette aide financière dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, le PRAFI, qui soutient notamment la réalisation d'aménagements résilients. Ainsi, notre gouvernement agit concrètement pour réduire les risques liés aux inondations. C'est plus de 1,5 million de dollars que nous investissons dans la mise en place d'une infrastructure qui permettra d'accroître la résilience de Saint-Raymond face aux inondations! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« À titre de ministre responsable de la région, je salue les efforts déployés dans la Capitale-Nationale pour mettre en place des aménagements permettant d'éviter les dégâts causés par les inondations et les changements climatiques. L'aide financière contribuera à réduire le risque. »

Jonatan Julien, ministre responsable des infrastructures et de la région de la Capitale-Nationale

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans la poursuite de nos démarches d'adaptation aux changements climatiques et de prévention des inondations. Cette aide financière s'avère essentielle pour la mise en oeuvre de nouvelles mesures qui viendront assurer la sécurité de nos citoyennes et citoyens. »

Claude Duplain, maire de Saint-Raymond

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

5 juin 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :